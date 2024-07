Déclaration de Catherine Ashton, Haute Représentante de l’UE, sur l’issue de l’élection présidentielle au Mali

BRUXELLES, Royaume de Belgique, 30 juillet 2013/African Press Organization (APO)/ — La Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice présidente de la Commission, a fait ce jour la déclaration suivante:

« Plus d’un électeur malien sur deux s’est rendu aux urnes dimanche, malgré les graves difficultés que le Mali a traversé au cours des derniers mois.

Cette forte mobilisation atteste de la volonté du peuple malien de tourner la page, de restaurer pleinement l’ordre constitutionnel et de reprendre son destin en main.

Je salue l’immense travail conduit par le Gouvernement et l’administration malienne pour permettre la tenue d’un scrutin crédible et transparent. Je les encourage à poursuivre leur tâche dans l’impartialité et la transparence.

Le futur Gouvernement, doté d’une pleine légitimité, sera confronté à d’importants défis.

L’Union européenne continuera de se tenir aux côtés de tous les Maliens et soutiendra le nouveau Gouvernement élu dans ses efforts pour promouvoir une paix durable, la réconciliation nationale et la relance du développement à travers l’ensemble du territoire malien. »

J’aime ça : J’aime chargement…