L’Afrique du Sud choisit Gemalto pour son programme national de carte d’identité électronique

AMSTERDAM, Pays-Bas, 5 juin 2013/African Press Organization (APO)/ — Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) (http://www.gemalto.com), leader mondial de la sécurité numérique, va fournir à l’imprimerie nationale d’Afrique du Sud (Government Printing Works – GPW) des cartes d’identité électroniques Sealys dans le cadre d’un programme national. GPW utilisera le logiciel embarqué sécurisé de Gemalto pour protéger les données personnelles du détenteur contenues dans le microprocesseur de la carte, à savoir la photo et les données biométriques, préservant ainsi leur intégrité. De plus, GPW a choisi le document Sealys haut de gamme sans contact, afin d’offrir aux citoyens le confort d’utilisation et une sécurité inégalée.

Conçu pour moderniser et remplacer les documents d’identité papier classiques, le fameux « livret vert » d’Afrique du Sud, la nouvelle carte d’identité électronique Sealys sera proposée par le Ministère de l’Intérieur aux citoyens âgés de 16 ans et plus. Le gouvernement sud-africain lance ce programme pour améliorer la confiance dans les pièces d’identité officielles et pour préparer le déploiement d’un ensemble très complet de services gouvernementaux électroniques efficaces et pratiques.

Fort de son expérience et de sa participation dans plus de 80 programmes nationaux dans le monde, Gemalto fournit à GPW une carte d’identité électronique en polycarbonate, à la fois robuste et bénéficiant des technologies les plus avancées, spécifiquement conçue pour lutter contre la contrefaçon. De plus, la carte d’identité électronique Sealys intègre PKI et techniques d’authentification match-on-card permettant de vérifier simplement la conformité des données ainsi qu’une plateforme pérenne et sécurisée pour fournir une large gamme de services en ligne tels que l’authentification ou encore des signatures numériques avec valeur juridique.

« Gemalto a démontré sa capacité à fournir des documents d’identité électronique sécurisés en respectant des impératifs temps ambitieux, » déclare Anthony Mbewu, Directeur général de GPW. « Les prochaines étapes du programme de modernisation sont déjà en place, et nous avons confiance dans le savoir-faire de Gemalto et ses technologies de pointe pour nous aider dans nos aspirations futures.”

« Notre présence locale à Johannesburg constitue un atout essentiel pour garantir un partenariat stratégique avec GPW », déclare Ari Bouzbib, Directeur Commercial des programmes gouvernementaux en Afrique chez Gemalto. « Ce nouveau projet témoigne de l’accélération significative des initiatives d’eGouvernement sur le continent africain, où Gemalto a déjà contribué à un nombre important de programmes nationaux. »

