SkyVision présentera ses nouveaux services lors de l’exposition « Satcom 2013 » en Afrique du Sud

JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 27 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — SkyVision Global Networks Ltd. (http://www.skyvision.net), un fournisseur mondial de premier plan de systèmes de connectivité IP par satellite et fibre optique, a annoncé aujourd’hui qu’il présentera toute une série de nouveaux produits et services lors de l’exposition et conférence Satcom 2013 qui se déroulera les 28 et 29 mai prochains à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Logo: http://www.photos.apo-opa.com/plog-content/images/apo/logos/skyvision.jpg

Afin de renforcer sa position de leader en Afrique du Sud, SkyVision se consacre au développement continu de nouveaux services et solutions dans l’objectif de satisfaire la demande croissante d’accès à une connectivité fiable. Les efforts intenses et la stratégie commerciale de l’entreprise ont forgé sa réputation de solutions efficaces à travers tout le continent. Le succès de SkyVision au sein du continent africain est dû à son réseau très étendu de partenaires locaux, de représentants, de bureaux spécifiques SkyVision basés au Nigeria, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Guinée et au Burkina Faso.

Les services vocaux, les services de communication mobile par satellite, les services de gestion de pare-feu et SkyVision Active, la série de services dédiés à la continuité des opérations, comptent parmi les derniers produits lancés par l’entreprise. Cette gamme de nouveaux services a été conçue pour servir les entreprises clientes et est adaptée pour répondre aux besoins des secteurs commerciaux, comprenant notamment les entreprises minières, pétrolières et gazières, les administrations publiques, les ONG et les institutions financières. Par ailleurs, SkyVision offre un réseau privé de bout en bout et des solutions VPN, ce qui offre l’avantage de relier/partager les informations entre les sièges et les bureaux isolés et de permettre une couverture mondiale dense et une intégration transparente du réseau. Avec ces solutions très fiables, la connectivité est maintenue dans tous les cas ; elle offre la solution idéale pour les applications commerciales stratégiques.

« Le marché africain actuel montre un besoin évident de services de télécommunications bien structurés et efficaces », affirme Doron Ben Sira, PDG de SkyVision. « Nous sommes fiers de pouvoir étendre notre offre de services dans tout le continent, et d’avoir la possibilité d’offrir une vaste gamme de solutions aux entreprises. C’est grâce à l’expérience pratique de SkyVision et à son expertise sur le territoire africain que nous pouvons offrir des solutions de connectivité à la fois fiables et à des prix abordables », a-t-il ajouté.

Venez visiter SkyVision à Satcom 2013, les 28 et 29 mai, au stand C11

Distribué par l’Organisation de la Presse Africaine pour SkyVision Global Networks Ltd.

À propos de SkyVision

SkyVision (http://www.skyvision.net) est un fournisseur mondial de premier plan de services de télécommunications IP aux marchés émergents, qui associe des plateformes de services par satellite avec des connexions en fibre optique de haute capacité. Par le biais de ses passerelles en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient, la société fournit une connectivité IP avec un accès à la dorsale Internet mondiale, ainsi qu’une suite complète de solutions de bout en bout personnalisées et de services répondant aux normes de l’industrie. Avec un réseau couvrant plus de 100 pays, les solutions de SkyVision associent une portée mondiale avec une présence et un soutien actifs au niveau local. Les clients de SkyVision incluent des opérateurs historiques de télécommunications, des fournisseurs de services Internet, des opérateurs de téléphonie mobile, des entreprises mondiales et locales, des entités gouvernementales et des ONG. Pour tout complément d’information, rendez-vous à l’adresse http://www.skyvision.net.

Contact :

Iris Tovim

Directrice des communications marketing

SkyVision Global Networks

+44 20 8387 1750

[email protected]

J’aime ça : J’aime chargement…