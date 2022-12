Séjour sur la Côte d’Argent : 3 Activités Originales à Découvrir dans les Landes

Pour ses plages spectaculaires et ses innombrables activités de plein air, pour sa réputation de destination culinaire et viticole de haute qualité, mettez le cap vers la Côte d’Argent. C’est l’occasion de découvrir notre sélection de trois activités originales. Elles vont agrémenter votre prochain séjour dans les Landes, c’est sûr.

Bienvenue sur la Côte d’Argent

Et si vous partiez pour la Côte d’Argent, dans le département des Landes. Bordée de 50 kilomètres de plages le long de la côte atlantique, la région comprend plusieurs stations balnéaires emblématiques du sud-ouest de la France, comme Arcachon, Dax, et Hossegor.

La Côte d’Argent est connue pour ses nombreuses activités de plein air, comme la baignade dans les vagues de l’océan Atlantique, la planche à voile et le surf. Vous apprécierez aussi ses paysages naturels : dunes de sable, cours d’eau, marais, forêts de pins à perte de vue… Côté gastronomie, la Côte d’Argent est réputée mondialement pour ses produits de la mer, comme les huîtres d’Arcachon et les sardines de Capbreton. Vous y trouverez aussi des vins de qualité, comme les vins de Madiran et de Jurançon.

Un haut-lieu de la préhistoire à la renommée mondiale

Pour les fans d’histoire ou plutôt de préhistoire, cette visite est incontournable. A une heure à peine des plages atlantiques, direction Maison de la Dame de Brassempouy pour la première étape de votre voyage. C’est là que fut découvert la célèbre « Dame à la Capuche ». Vous le connaissez sans doute. C’est le premier visage humain réaliste de la préhistoire.

Des airs de forêt amazonienne

C’est l’un des sites naturels les plus spectaculaires des Landes. C’est sans doute aussi l’un des plus préservés. Pour découvrir ce lieu original, rendez-vous à quelques encâblures de Moliets. Vous visiterez à pied la réserve de 628 hectares complètement naturels. Parcourez aussi en kayak les 12 kilomètres du courant d’Huchet. C’est la garantie d’un dépaysement total, une plongée au cœur d’une faune et d’une flore uniques, aux faux airs d’Amazonie.

Pédaler entre terre et vagues pour découvrir la Côte d’Argent autrement

De Vieux-Boucau-les-bains à Capbreton, les pistes de la Vélodyssée vous emmènent sur 21 kilomètres à travers la côte sud des Landes. Au programme, points de vue imprenables sur l’Atlantique, traversée de la forêt landaise. Mais aussi découverte des plus belles villas basco-landaises, spots de surf, ostréiculture, pique-nique à l’ombre des pins. Et pour fini, arrêts dans les stations balnéaires Seignosse, Hossegor, Capbreton. Le long de la Vélodyssée, laissez-vous surprendre par la diversité des côtes landaises.

Quel hébergement sur la Côte d’Argent ?

Pour vos prochaines vacances dans les Landes, les options d’hébergement sont nombreuses. La région est extrêmement bien dotée pour accueillir les touristes en saison ou hors-saison. Si vous êtes à la recherche d’un logement authentique, tout confort et proche de la nature, vous pouvez opter pour le Vieux Port. C’est un camping dans les Landes 5 étoiles, situé entre pinèdes et océan Atlantique à Messanges et à deux pas de Vieux-Boucau. En plus de son accès direct à la plage, le Vieux Port met à la disposition des petits et grands un gigantesque parc aquatique ouvert en 2022 (5 piscines, 11 toboggans, simulateur de vagues, jacuzzis…). Le tout au cœur d’une trentaine d’hectares de pins landais.