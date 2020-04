Voyage à New York : les meilleures idées de restaurants

Lors d’un voyage à New-York, il y a des endroits à visiter, surtout dans le cadre de la bonne cuisine.



Outre le fait d’être une ville qui ne dort jamais et où les possibilités lors d’un voyage sont nombreuses, la cuisine vaut amplement le détour. Retour sur les meilleures idées de restaurants lors d’un voyage à New-York.



Débutons ces meilleures idées de restaurants par le lobster roll disponible à Smorgasburg, dans l’East Side River. Ce sandwich au homard a fait la notoriété du lieu, le tout, dans un délicieux pain brioché. Dans un tout autre style, et plus pour un dessert ou une friandise sucrée, direction Doughnut Plan. Le premier donut à la crème brûlée a même été inventé ici ! Le donut à la crème de café vaut également le détour, et il est certain que tous les goûts seront comblés. C’est au tour du Lower east side de se mettre en avant cette fois-ci, avec le Russ and daughters. Ici, il est question de bagel. Mais d’un bagel bien particulier. Le bagel saumon et cream cheese. Place à quelques glaces désormais, avec les multiples parfums disponibles chez Odd fellows, juste après le pont de Brooklyn. Chaque jour, des parfums sont proposés. Avec une mention spéciale à la glace whisky bacon noix de pécan.



Ribs, Burger et Pastrami



Pour se glisser dans la vie américaine à 100 %, difficile de passer à côté des ribs. Direction donc Wiliamsburg, où se trouve Mable’s. C’est le meilleur endroit pour connaître un menu texan plus qu’authentique ! À Brooklyn, sur le stand de Winter Flea, il existe un burger très hybride. Ici, il est question du ramen burger. Le steak est mariné dans une sauce soja, et les galettes de nouilles shiso remplacent le pain. Enfin, le Katz delicatessen (East Houston Street) est la référence pour le sandwich au pastrami. De nombreuses stars (des centaines d’acteurs, politiques et autres sportifs) sont passées dans ce restaurant. Et les murs en conservent les traces, avec d’innombrables photos.









