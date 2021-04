Les nouveaux épisodes de The Island les naufragés sur M6 : Replay vidéo sur 6Play > Pour l’émission The Island les naufragés, l’on se retrouve déjà devant les épisodes 5 et 6. Pour l’occasion, l’aventure se poursuit et quelques surprises attendent les naufragés..

Alors que les journées passent, les naufragés poursuivent l’aventure et, sur la grande île, deux groupes se sont déjà trouvés.

Désormais, rien ne semble facile, puisqu’il faut réussir à se réorganiser en tant que groupe plus grand, un groupe composé de pas moins de 14 aventuriers.

Voici, dès lors, ce qui apparaît comme un défi de taille, d’autant que les caractères des différents leaders ne vont pas toujours avec les autres.

L’on retrouve, par exemple, Bruno, pharmacien et adepte pur et dur du dépassement de soi, ou Pascale, une féministe qui tient à prouver les valeurs des qualités féminines.

Les nouveaux épisodes de The Island les naufragés sont à voir sur M6, à partir de 21 heures. Le Replay vidéo de l’émission est aussi disponible sur 6Play sur Internet.

D’ailleurs, et à cause, en plus, des conditions climatiques, de la pluie et de la fatigue, les premières tensions ne sont pas loin et un candidat envisage même de quitter l’aventure.

Dans le même temps, deux groupes sont encore isolés et sont en nombre réduit. Conséquence directe, la survie est de plus en plus difficile pour eux.

