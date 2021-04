The Voice à voir sur TF1 : Vidéo Replay MyTF1 dernières auditions à l’aveugle > Les semaines se suivent, mais sont loin de se ressembler pour les coachs et les candidats de la nouvelle saison de The Voice. Alors que les occasions de briller ne sont plus très nombreuses, qui pourra tirer son épingle du jeu ? Premier élément de réponse dès ce soir.

Nous y voici enfin, c’est ce soir qu’a lieu la dernière séance des auditions à l’aveugle. Reste désormais à savoir qui de Matt Pokora, Florent Pagny, Zazie et Mika, parviendra à récupérer le meilleur talent de l’épisode, afin de l’intégrer à son équipe.

Comme chaque année ; et cela est d’autant plus vrai dans cette nouvelle saison, le casting qu’aura offert The Voice se veut très large, et permet à de nombreux styles musicaux de se mettre en avant.

Que l’on soit fan de pop, de variété Française, de rock, de musiques urbaines, ou même de folk et d’électro, cette nouvelle saison de The Voice s’est montrée, jusqu’à présent, très surprenante ; et cela n’est pas pour déplaire.

Pour son édition 2017, The Voice aura mis au point deux nouveautés, dont une qui aura longtemps fait polémique, lors des auditions à l’aveugle.

Sachez que The Voice est à voir sur TF1 dès 21 heures. Sachez également que le Vidéo Replay ; sur MyTF1, des dernières auditions à l’aveugle, sera disponible sur Internet une fois cette ultime soirée terminée.

En effet, pour cette saison de The Voice, lorsqu’un candidat n’aura pas réussi à convaincre les coachs et qu’ils ne se sont pas retournés, le talent en question quitte la scène immédiatement, tandis que les coachs évalueront la prestation entre eux. Moins « humaine », cette nouvelle mise en scène permet néanmoins d’offrir un casting bien plus grand et complet.

Enfin, l’on assistera très bientôt à l’autre nouveauté, celle du vol permanent des talents, qui prend place dès le premier épisode des Battles (la semaine prochaine). Ici, un coach conserve le droit de voler un talent à un coach adverse, mais possède la possibilité de le remplacer par un autre talent, qu’il juge meilleur.

