Pokemon Go : les incroyables anecdotes sur le phénomène

Pokemon Go, la folie et les anecdotes sur le phénomène > Depuis plus de 20 ans maintenant, Pokemon ne cesse d’attirer de nouveaux curieux tout en fidélisant les plus anciens de la série ; difficile de passer à côté de la licence, et cela était sans compter la venue très récente de Pokemon Go, un jeu-vidéo pour smartphone, en réalité augmentée.

L’histoire aura débuté le 1er avril 2014, lorsque Google proposera une chasse aux Pokemon sur Google Maps. Alors que l’on pouvait chercher les nombreux Pokemons sur la carte virtuelle, la partie en réalité augmentée était finalement la véritable blague. Pourtant, le concept plaira énormément aux amoureux de la franchise et, deux ans plus tard, cela est devenu réalité avec Pokemon Go, un jeu développé par Niantic Labs.

Bien que Nintendo ne soit pas à l’origine du projet, nous ne pourrons que saluer la performance de Niantic Labs sur son nouveau jeu-vidéo, une expérience qui permet à tous de se découvrir l’âme d’un chasseur de Pokemons, pour peu que l’on possède un smartphone Android ou Apple iOS. Dans les faits, Pokemon Go ; officiellement sortit en France le 24 juillet dernier, offre alors la possibilité aux joueurs de parcourir les rues du monde entier (commençons par la ville dans laquelle nous habitons) afin de trouver et de capturer des Pokemons.

Sur le papier, l’idée est intéressante, d’autant qu’elle oblige le joueur à sortir pour découvrir les espèces de Pokemons, qui, une fois découvertes, apparaîtront sur l’écran de votre smartphone ; en réalité augmentée donc, vous offrant la possibilité de les capturer en lançant des Pokeballs.

Parcourir les rues de votre ville vous permettra alors de capturer des Pokemons, mais également d’effectuer des combats face à d’autres personnes et à découvrir des points d’intérêts renfermant des objets utiles à la progression, comme des Pokeballs justement. Sympathique dans son déroulement, attention tout de même lorsque vous vous plongez dans l’aventure, puisque de nombreuses anecdotes sont disponibles sur Pokemon Go, certaines plus graves que d’autres.

Alors que la sortie de Pokemon Go dans les autres pays a provoqué une véritable folie dans les rues, force est de constater que le succès est bel et bien au rendez-vous les développeurs. Alors que les Pokemons peuvent apparaître un peu partout ; derrière une poubelle, sous un banc, dans un jardin privé, dans un magasin, etc, et si l’on fait abstraction du fait que l’on peut passer pour quelqu’un de très bizarre lors des phases de capture de Pokemons, il faut bien faire attention de ne pas aller trop loin et de ne pas oublier que l’on se trouve toujours dans le vrai monde.

Ainsi, deux joueurs Américains de Pokemon Go sont tombés d’une falaise et auront fait une chute de plus de 15 mètres ; rien de grave toutefois, puisqu’ils n’auront, par chance, que des blessures modérées. Toujours aux États-Unis, c’est un propriétaire d’une église désacralisée qui s’est retrouvé dans l’embarras de Pokemon Go. Lorsque le niveau 5 est atteint avec votre personnage, vous avez la possibilité d’aller combattre d’autres dresseurs dans des arènes dédiées, et ces dernières peuvent se trouver n’importe où. Dans cette anecdote justement, c’est la propriété de l’homme qui se voit transformée en arène pour dresseur, un fait qui lui permettra de voir pas moins de 30 personnes s’arrêter devant chez lui, en moins de deux heures.

Moins drôle, mais toujours aussi dérangeant, une jeune femme de 19 ans trouvera un cadavre en voulant capturer un Pokemon de type eau, tandis que deux autres femmes n’hésiteront pas à rejoindre ; en kayak, une arène située en plein océan ! Parfois dérangeantes, parfois cocasses, les anecdotes sur Pokemon Go sont nombreuses et il ne fait nul doute que l’on en découvre bien d’autres au fil du temps ; une certitude se dessine toutefois, la folie autour du phénomène n’est pas prête de s’estomper, pour le plus grand plaisir des dresseurs en herbe.

