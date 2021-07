Fairy Fencer F Advent Dark Force et Gal Gun Double Peace sont les dernières sorties de juillet > Alors que le mois de juillet touche à sa fin, deux jeux se présentent pour ravir les amoureux de genre assez spécial, notamment sur PlayStation 4.

Qu’on se le dise, alors que beaucoup attendent fébrilement la rentrée et son lot de surprises ; PlayStation VR, la nouvelle mouture de FIFA et PES ou encore Final Fantasy XV, d’autres, en revanche, profite du repos offert par l’été pour découvrir de nouveaux titres, tout en tentant de terminer sa collection.

À ce jeu-là, certains titres se permettent toujours une sortie dans des mois plus calmes, ne serait-ce que pour tenter de rallier des joueurs, qui n’auraient peut-être pas eu le temps à un autre moment de l’année. Fin juillet, voici deux jeux-vidéo qui comptent bien faire parler d’eux, et tout deux sur la PlayStation 4 de Sony.

Fairy Fencer F Advent Dark Force est le premier à se présenter et offre une aventure dans le plus pur style de l’aventure-RPG. Avec des développeurs déjà connus pour avoir réalisé les Hyperdimensions, il ne fait nul doute que la qualité soit au rendez-vous de l’expérience.

Dans les faits, Fairy Fencer F Advent Dark Force est une version étendue de Fairy Fencer F sortit en 2013 sur PlayStation 3. Attention toutefois, puisqu’il ne s’agit pas réellement d’un portage, bien que Fairy Fencer F Advent Dark Force comporte des passages de Fairy Fencer F afin de permettre aux nouveaux joueurs de se lancer dans l’aventure tout en suivant la trame principale. Dès lors, l’on retrouve quelques nouveautés dans le système combat ; plus intense et permettant plus de combattants, tout en offrant deux histoires différentes suivant le parcours du joueur, et des fins pour chaque fille.

Difficile de mettre à mal Fairy Fencer F Advent Dark Force tant l’intégralité du contenu est percutant, tout en offrant une touche d’humour permettant au soft d’offrir de bons moments aux joueurs. Assez facile d’accès dans son système de combat et d’évolution, Fairy Fencer F Advent Dark Force pourrait bien réussir à charmer les joueurs friands d’aventures ; une belle échappée pour cet été.

De son côté, Gal Gun Double Peace est d’un tout autre genre, puisque l’on retrouve ici un jeu de tir sur rails, mettant en avant un côté sexy, faisant la joie des joueurs Japonais. Si, en Europe, ce genre de jeu est souvent incompris, il faut reconnaître qu’ils offrent un vent de fraîcheur certain. Dans Gal Gun Double Peace, pas de zombies ou autres monstres à terrasser, mais il faudra sauver votre vie face à toutes les filles du campus, attirées par vous suite à un filtre d’amour ; charge à vous de trouver le véritable amour, sous peine de rester seul à jamais.

Dans son concept, Gal Gun Double Peace se veut décalé tout en offrant les basiques d’un rail-shooter. Si l’aventure peut paraître osée avec des petites culottes qui se jettent devant vous et des situations aussi cocasses qu’explicites, Gal Gun Double Peace permet de redécouvrir le genre sous un jour nouveau. Coloré, drôle et prenant, Gal Gun Double Peace est une excellente expérience qui, là encore, apporte un vent de fraîcheur avec les grosses chaleurs de l’été.

