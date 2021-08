Envoyé Spécial sur l’été et les labels touristiques à voir en vidéo et sur Internet

Envoyé Spécial sur l’été et les labels touristiques à voir en vidéo ce 21 juillet > Ce soir, l’émission Envoyé Spécial revient pour faire découvrir aux téléspectateurs, les différents labels des villages en France, mais également pour prendre la direction de l’Oman.

Dès l’entame de la soirée, les téléspectateurs présents devant France 2 vont pouvoir en apprendre ; et en découvrir, plus sur les labels touristiques.

Situés à l’entrée des villages, les labels s’affichent partout et clairement ; Les plus beaux villages de France, Villages fleuris, Villes gourmandes, …, il en existe plus d’une trentaine sur le territoire et parviennent à nous rassurer sur le chemin des vacances.

Mais pourquoi les villages se livrent une véritable guerre pour décrocher ces derniers ? Et quels sont les critères d’attribution ? De Saint-Jean-Pied-de-Port à La Flotte sur l’île de Ré, Envoyé Spécial enquête dans les coulisses des labels touristiques.

Après cette première partie d’émission très prenante, Envoyé Spécial sort les valises afin de prendre la direction du Moyen-Orient.

L’émission Envoyé Spécial sur l’été et les labels touristiques est à voir en vidéo ce jeudi 21 juillet 2016, ou à partir de 20 heures 55 sur France 2 à la télévision.

Bien que 80 % de son territoire soient composés de déserts, l’on retrouve de belles oasis entre les roches et le sable ; de plus, le Sultanat d’Oman est bordé par la mer d’un côté et il est en train de devenir la première destination touristique du Moyen-Orient.

Alors que les Européens délaissent de plus en plus les autres destinations Arabes pour des raisons de sécurité, ils se laissent rapidement séduire par la belle variété des paysages du Sultanat d’Oman.

