Voir le match de préparation à l’Euro 2016 France Cameroun en direct sur TF1 ce 30 mai > Cette fois, nous pouvons dire que l’Euro 2016 de football approche à très grands pas et il ne reste plus que dix jours avant le coup d’envoi de la compétition ; que peut-on attendre de ce match amical de préparation face au Cameroun ?

Avant de se lancer dans le vif du sujet et ce départ très attendu contre la Roumanie, une équipe que la France connaît bien et qui parvient à se montrer solide défensivement, la tension est à son comble.

Désormais, le constat est simple, il faut réussir à impressionner le monde et à parfaire son jeu pour être prêt le moment venu, un moment très attendu, mais redouté à la fois puisqu’il ne faut pas décevoir son public, alors que l’Euro 2016 se déroule en France.

Mais lorsque l’on regarde les résultats de plus près, l’on ne peut que constater que la défense est un véritable point faible de la formation tricolore ; pourtant, peut-on en vouloir à la défense lorsque l’attaque des Bleus se veut aussi surprenante et capable de marquer, encore plus que lorsque Karim Benzema est présent ?

Défensivement, Didier Deschamps a déjà essayé plusieurs solutions sans trouver la bonne réponse, et, malgré une attaque flamboyante, il peut être compliqué de remporter une grande compétition comme l’Euro 2016 sans une défense parfaite.

Il vous est possible de voir le match de préparation à l’Euro 2016 entre la France et le Cameroun en direct à partir de 20 heures 50 sur TF1, ce lundi 30 mai 2016.

La liste dévoilée et le cas de Karim Benzema réglé, charge à Olivier Giroud et ses partenaires de se montrer toujours aussi percutants sur le front de l’attaque. Alors que certains joueurs viennent à peine de sortir de la finale de la Ligue des Champions, l’état de forme sera à surveiller de près et les blessures sont interdites.

Après les bons résultats obtenus respectivement contre les Pays-Bas (3-2) et la Russie (4-2), la France se doit de poursuivre sur cette lancée pour emmagasiner la confiance nécessaire pour débuter l’Euro 2016 de football de la meilleure des façons.

