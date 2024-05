Voir la demi-finale de The Voice en direct ce 7 mai sur TF1 > La compétition se poursuit pour les derniers candidats présents dans The Voice ; il n’est désormais plus question de relâcher ses efforts, d’autant que les favoris semblent bien choisis par le public.

Nous y sommes presque, la grande finale tant attendue approche, mais un ultime défi se dresse sur la route des chanteurs, la demi-finale. Ce soir, c’est cette dernière qui fait rage et les chiffres sont sans appel, ils ne sont plus que deux candidats par équipe, soit prétendants au total pour le couronnement de cette année.

Après les auditions à l’aveugle, les Battles puis l’épreuve ultime, chaque chanteur a réussi à conserver sa motivation intacte pour ne chanter que mieux maintenant.

Les derniers vainqueurs potentiels se jettent désormais à cœur perdu dans l’ultime lutte de cette ; déjà, cinquième saison de The Voice, toujours sous les yeux attentifs des coachs que sont Garou, Mika, Florent Pagny et Zazie.

Toujours accompagnés par un orchestre, les candidats peuvent également chanter en compagnie de leur mentor respectif, ce qui peut donner un tout autre aspect aux chansons.

Sachez qu’il est possible de voir la demi-finale de The Voice en direct ce samedi 7 mai 2016, à partir de 20 heures 55 sur la chaîne TF1.

Comme la semaine dernière, ce sont les coachs et les téléspectateurs qui se partageront la lourde tâche de désigner qui poursuivra l’aventure, et qui parviendra à se montrer à son avantage lors de la finale, désormais très attendue.

Lors du dernier épisode, les confirmations se dessinent avec plus de netteté, et un grand favori semble se démarquer. Présent dans l’équipe de Florent Pagny, Slimane est devenu le chouchou du public, à tel point qu’il fut déjà sauvé il y a deux semaines ; peut-on encore imaginer un autre vainqueur ? Début de réponse ce soir.

