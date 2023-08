Voici 3 astuces pour découvrir les jeux secrets cachés dans Google Chrome

Comme ailleurs, il existe de nombreux secrets à découvrir dans Google Chrome.

Que serait la technologie, sans les fameux Easter Egg, ces petites choses cachées, aussi bien dans un logiciel, que sur Internet directement ? Retour donc, sur 3 astuces pour découvrir les jeux secrets cachés dans Google Chrome.

Le dinosaure

Dans Google Chrome peut apparaître un T-Rex, lorsque le navigateur est utilisé sans connexion Internet. Ici, il est cependant possible de cliquer directement sur le dinosaure. Dès lors, un petit jeu se lance. En effet, le T-Rex s’animera et avancera dans le désert. Il sera possible de le faire sauter afin d’éviter les cactus présents sur le chemin. Le jeu se veut très addictif ; un bon point lorsque le net n’est pas présent.



Pac-Man

Difficile de ne pas connaître Pac-Man, cette aventure où un bonhomme jaune doit avaler les pastilles (les fruits plus tard), en évitant des fantômes. Ce jeu est bien présent dans Google Chrome, et se veut même très facile d’accès. En effet, il suffit de taper Pac-Man dans la barre de recherche. Une fenêtre de jeu apparaît alors juste avant les résultats. Et un clic dessus permet de lancer une partie.



Solitaire

Le principe du Solitaire est d’une grande facilité. Il suffit de reconstituer les couleurs de cartes, de l’as vers le roi. Tout en sachant qu’il est possible de ne poser qu’uniquement les cartes de valeur inférieure sur une autre. Pour accéder au jeu caché sur Google Chrome, il convient de faire la même manipulation que pour le précédent. Taper Solitaire dans la barre de recherche. Avant de cliquer sur la fenêtre qui est apparue pour jouer.

