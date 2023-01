Il ne faut pas laisser son portable en charge la nuit, vrai ou faux ?

Dans les faits, laisser un téléphone portable en charge la nuit, est très loin d’être conseillé.

Beaucoup de personnes le font, et c’est également une question qu’il est possible de se poser très souvent. Est-ce que laisser son portable charger toute la nuit, peut faire des dégâts à la batterie ?

Dans les faits pourtant, rien de plus logique qu’utiliser son portable en journée, pour, finalement, le mettre en charge toute la nuit. En réalité, c’est très loin d’être la meilleure des options. En effet, et pour se recharger entièrement, il faut savoir qu’un portable n’a clairement pas besoin de toute une nuit. De plus, il y a un problème de taille. Lorsqu’un portable est chargé à 100 %, il peut surchauffer si la charge se poursuit. Dès lors, les fabricants ont mis en place un système afin de couper automatiquement la charge, une fois les 100 % atteints.

Perte d’argent et mauvais impact sur l’environnement

Toutefois, il faut savoir qu’un smartphone qui ne charge plus est un smartphone qui se décharge. Une fois qu’il atteint à nouveau 99 % de batterie, le chargement se relance automatiquement, pour quelques minutes seulement. Avant de s’arrêter une nouvelle fois. La batterie va donc s’user plus que nécessaire. Enfin, il faut savoir qu’il y a également une perte d’argent non-négligeable, et un impact sur l’environnement. En effet, un Français perdrait, en moyenne, 70 € par an sur la facture d’électricité, rien qu’à cause des charges de portables. Dès lors, il vaut peut-être mieux mettre son portable en charge au bureau, ou le couper la nuit, avant de dormir.