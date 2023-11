Le Rallye WRC d’Australie en vidéo à la télévision > Comme de nombreuses autres disciplines, voici que le Rallye WRC touche également à son terme, avec l’ultime Rallye de la saison, le Rallye WRC d’Australie. S’il n’y a plus de suspense quant au champion du monde, l’on surveillera de près le titre de vice-champion du monde. Le Rallye WRC d’Australie est à regarder en vidéo streaming sur la chaîne l’Équipe, tout au long du week-end.

C’est après une folle saison que le Rallye WRC touche à sa fin. Au fil des Rallyes, l’on aura connu des surprises et des confirmations, ainsi qu’un titre de champion du monde des Rallyes WRC avant l’heure. Malgré une saison délicate à négocier, que dire des performances du Français Sébastien Ogier ? Si ce dernier aura laissé échapper de précieux points, ce sera finalement du côté du Rallye WRC d’Angleterre que le verdict sera rendu. En empochant pas moins de 17 points, le Français parviendra à tenir définitivement le Belge Thierry Neuville à l’écart, malgré les 23 points obtenus.

Comment regarder le Rallye WRC d’Australie en vidéo streaming : Résultats étapes, replay et classement champion du monde

Dès lors, Sébastien Ogier venait de conquérir sa cinquième couronne consécutive, et devenait également le deuxième pilote le plus titré de l’histoire du Rallye WRC, derrière l’indétrônable Sébastien Loeb. Rien n’est toutefois fini pour le suspens finale, puisqu’il reste à Thierry Neuville, la lourde tâche de conserver son statut honorifique de vice-champion du monde, face à Ott Tanak. Bien que l’écart entre les deux pilotes soit assez conséquent ; 183 points, contre 169, une surprise en Rallye WRC n’est jamais loin et le moral peut être touché.

Si vous cherchez à savoir comment regarder le Rallye WRC d’Australie en vidéo streaming, sachez que c’est sur la chaîne l’Équipe qu’il faut se rendre, tout au long du week-end. Les résultats des étapes, avec le replay et le classement du champion du monde sont également à voir sur Internet.

