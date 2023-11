La Ligue des Champions en direct à la télévision avec le match de l’AS Monaco > Ce soir, la formation de l’AS Monaco retrouve la pelouse de la Ligue des Champions, et entend bien frapper un grand coup pour son déplacement au Besiktas. Le match Besiktas AS Monaco est à voir en streaming live sur Canal + Sport, à partir de 18 heures, ce mercredi 1er novembre 2017.

Alors que la phase allée est déjà arrivée à son terme, la nouvelle ligne droite de Ligue des Champions débute comme la précédente s’est terminée, avec une rencontre décisive face à la dernière formation affrontée. Pour l’AS Monaco, il s’agit alors de défier une nouvelle fois le Besiktas, une formation qui, lors de son déplacement du côté de l’AS Monaco, avait fait sensation en obtenant les trois points de la victoire, sur le score de deux buts à un. Ce soir, c’est donc un match déjà décisif qui attend l’ASM, et un bon moyen de reprendre ses esprits pour éviter une cuisante débâcle.

Le match Besiktas AS Monaco à voir en streaming live : Résultat, score et buts ASM, Ligue des Champions en direct vidéo

Car oui, il est difficile de reconnaître le grand AS Monaco de l’an passé, qui avait tant brillé, aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions. Cette année est plus compliquée à aborder et les derniers résultats acquis en Ligue des Champions ne permettent pas réellement d’espérer une qualification pour le prochain tour. En trois rencontres, l’AS Monaco n’aura pas réussi à s’imposer et connaître deux revers ; face au Besiktas, et face au FC Porto, vainqueur sur trois buts à zéro. Pour cette ultime ligne droite, l’ASM dispose de trois rencontres pour bouleverser un classement où la formation apparaît comme la lanterne rouge avec son seul petit point. Une victoire face au Besiktas permettrait alors à l’AS Monaco de reprendre des couleurs et d’envisager une nouvelle fois une qualification pour la suite de la compétition. Cependant, un revers ce soir et un bon résultat de Leipzig face à Porto, et l’AS Monaco serait définitivement éliminé de la compétition. Charge à l’AS Monaco de réussir l’exploit de s’imposer ; enfin, en Ligue des Champions.

Sachez que le match Besiktas AS Monaco est à voir en streaming live sur la chaîne Canal + Sport, dès 18 heures, heure Française, ce 1er novembre. Le résultat, le score et les buts de l’ASM, ainsi que la Ligue des Champions en direct sont aussi à regarder en vidéo sur Internet, dès que vous le souhaitez.

