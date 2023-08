Tour d’Espagne de cyclisme en direct > Comme chaque année désormais, une année cycliste propose plusieurs défis de taille pour les nombreux coureurs. Après le Tour d’Italie et le Tour de France, l’on retrouve alors la Vuelta, le fameux Tour d’Espagne, qui ne cesse d’attirer de plus en plus de spectateurs, et de très grands noms de la discipline ; petit point sur le programme de la compétition.

Pour celle qui se fait appeler la Vuelta, il est question de fêter cette édition par un parcours exceptionnel. Pour l’occasion, l’on retrouve alors un départ donné à Nîmes pour la première étape, avant de rejoindre l’Espagne, deux journées plus tard. Compétition de trois semaines, le Tour d’Espagne fait désormais partie des trois rendez-vous majeurs à ne manquer sous aucun prétexte, aux côtés du Tour d’Italie et du Tour de France. Pour ce nouveau Tour d’Espagne de cyclisme, l’on se penchera sur l’envie de doublé de Christopher Froome. En effet, alors que ce dernier venait de remporter son quatrième Tour de France, il désire désormais effectuer un doublé de taille ; remporter le Tour de France ; chose faite, et le Tour d’Espagne la même année. Après de nombreux efforts il y a quelques semaines, le coureur Britannique aborde le Tour d’Espagne avec la plus grande des motivations ; parviendra-t-il à dompter les différentes étapes du parcours qui compose la Vuelta ?

Le programme du Tour d’Espagne : Parcours Vuelta, étapes et classement favoris

Pour se pencher plus en détails sur le programme du Tour d’Espagne 2017, il faut savoir que nombreuses sont les étapes ne proposant finalement pas de réelles difficultés. Au cours du parcours de la Vuelta, l’on pourra néanmoins noter quelques passages capables de modifier le classement, notamment lors de la dernière semaine, avec de nombreux cols hors catégorie. Au fil des journées, il sera tout de même question d’aborder des cols référencés en première et seconde catégorie ; ces derniers peuvent alors très bien mettre à mal les coureurs mal préparés. L’on pense, par exemple, à cette 5e étape du Tour d’Espagne, ou cette 15e étape, qui pourront en faire trembler plus d’un, et sur lesquelles nous reviendrons.

