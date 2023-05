Comment voir la finale de l’Europa League en direct replay TV

Comment voir la finale de l’Europa League en direct live sur W9 : Vidéo match Manchester United Ajax Amsterdam, vainqueur, replay buts > L’heure de la finale de l’Europa League a sonné, et le moins que l’on puisse dire, c’est que Manchester United joue très gros ce soir. Pour la formation Anglaise, la victoire se doit d’être une priorité pour se sublimer la saison prochaine.

C’est une affiche électrique que l’on retrouve en guise de finale d’Europa League, entre deux formations que tout oppose. Avant d’aller plus loin, l’on pourra souligner que Manchester United se doit de s’imposer lors de ce match face à l’Ajax Amsterdam, sous peine de connaître quelques difficultés l’an prochain.

En effet, pour une formation aussi historique que Manchester United, s’incliner en Europa League serait un véritable drame, autant sur le plan sportif que financier. En cas de défaite face à l’Ajax Amsterdam, l’on parle déjà d’une baisse de plus de 26 millions d’euros d’Adidas, l’un des sponsors principaux.

Outre le côté financier, le plan sportif est également en jeu, puisque Manchester United, alors très loin des deux premières places du championnat, et actuellement hors de la zone de qualification à la prochaine Ligue des Champions, perdrait une certaine image. L’importance de cette finale d’Europa League est alors justifiée pour Manchester United.

De son côté, l’Ajax d’Amsterdam pourrait, également, rejoindre la Ligue des Champions l’an prochain en cas de victoire ; cette dernière, vu son positionnement actuel en championnat, n’est toutefois pas une obligation. Pour autant, il ne fait nul doute que la formation Hollandaise est désireuse de faire ses preuves et de poursuivre sur son excellente lancée en Europa League.

Si vous vous demandez comment voir la finale de l’Europa League en direct live, sachez que c’est sur W9 ; ou BeIn Sports 1, qu’il faut se rendre pour cela. Le coup d’envoi de la finale de l’Europa League sera donné à 21 heures ce 24 mai. Par ailleurs, la vidéo du match Manchester United Ajax Amsterdam, le vainqueur et le replay des buts du match seront disponibles sur Internet, une fois la rencontre terminée.

Au cours de sa progression, l’Ajax Amsterdam parviendra à faire sensation, notamment en se dévoilant être une formation redoutable techniquement, et capable de faire plier rapidement ses adversaires. Bien sûr, lorsque la formation est bousculée, elle peut perdre pied, mais reste plus que dangereuse. Lors du précédent tour de l’Europa League, en demi-finale, c’est l’équipe Française de Lyon qui en aura fait les frais, et qui s’inclinera sur le score cumulé de cinq buts à quatre.

Du côté de Manchester United, le spectacle est loin d’être le maître-mot de cette Europa League ; pour preuve, des résultats acquis, parfois, bien difficilement. Ainsi, l’on notera le score cumulé de deux buts à un face au Celta Vigo, trois buts à deux face à Anderlecht, ou encore deux buts à un face à la modeste formation de Rostov, lors du 8e de finale.

Dans une telle situation, il paraît difficile d’imaginer un score fleuve pour cette finale de l’Europa League entre Manchester United et l’Ajax Amsterdam, mais ne sait-on jamais. De plus, et comme nous le soulignions, Manchester United possède cette obligation de résultat favorable qui pourrait permettre au match de s’emballer.