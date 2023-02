Le Saint-Valentin en Tunisie ou la fête des amoureux

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux et de l’amitié. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion.

Depuis quelques années, on remarque qu’en Tunisie de nombreux couples sont devenus fidèles à ce jour, échanges de roses comme signe d’amour, chocolat comme signe de douceur, des petits oursons peluches etc…

Les réactions des jeunes tunisiens sont mélangées entre des avis pour, d’autres contre et une partie qui lance un coup de gueule, à l’exemple de Farouk qui dit :



Un grand coup de gueule contre la saint valentin et les declarations d’amour en 14/02 de chaque année 🙁 , coup de gueule pour spécifier un jour pour soi disant « fête d’amour » normalement ça doit être tous les jours, un coup de gueule aussi contre cette fete qui genent les celibataires et ceux qui sont loin de leur âme-sœur et rend nostalgique ceux qui ont perdu leur amour 🙁 ….

Un coup de gueule contre le coté commercial de la chose… c’est exagéré surtout en Tunisie… un petit cadeau original est beaucoup plus signifiant et touchant…

En ce beau jour, le 14 février, on remarque dans les rues des villes différents actes d’amour, rose, chocolat, bonbons, fleuristes qui ouvrent un peu plus tôt que d’habitude afin de laisser le temps à chacun de dire à son autre moitié « Joyeux Saint-valentin », on aimerai tant voir de telles choses sur toute l’année et non pas un seul jour, fêter l’amour chaque jour, chaque heure, chaque minute !

tixup.com vous souhaite une joyeuse fête d’amour

En discuter sur nos forums