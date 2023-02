Du côté des SCPI, il y en a deux qui sortent tout particulièrement du lot.

Choisir une SCPI n’est pas une chose à prendre à la légère, bien au contraire même, puisque ces dernières se veulent bien différentes. Retour sur les meilleurs rendements de SCPI.

Top 5, SCPI Cœur de Régions

Entrant directement dans le Top 5 des meilleurs rendements de SCPI, l’on retrouve la SCPI Cœur de Régions. Cette SCPI, sous la gestion de Sogenial, affiche un taux de rendement de 6,25 %. Mais l’on peut faire mieux.

SCPI MyShareSCPI, Numéro 4

Première des SCPI à passer au-dessus de la barre des 7 % de rendement. SCPI diversifiée par excellence (comme toutes celles de ce Top 5), la SCPI MyShareSCPI est sous la gestion du groupe Voisin.

Numéro 3, Kyaneos Pierre

Sous la gestion de la société Kyaneos Asset Management, la SCPI Kyaneos Pierre affiche au taux de rendement de 7,05 %.

SCPI Corum Origin, Numéro 2

C’est sous la gestion de Corum AM, que la SCPI Corum Origin se démarque de la concurrence. Pour faire fort, cette SCPI affiche un taux de rendement de 7,28 %, de quoi faire pâlir d’envie tous les concurrents. Un tel rendement s’explique notamment par le fait que la SCPI Corum Origin réduit les risques au maximum. Et investit dans divers types d’actifs (bureaux, entrepôts, hôtels, etc). Avec une majorité d’immobiliers issus des pays Européens.

Meilleur rendement, la SCPI Corum XL

C’est la même société de gestion que la précédente SCPI qui se veut au sommet du classement. La société Corum confirme donc son expertise dans l’immobilier. Et le taux de rendement, historique, confirme cela. Le taux s’approche des 8 %, avec 7,91 %.