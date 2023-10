Croisières Ponant : la formidable histoire du leader de la croisière de luxe

La famille Pinault est à la tête de Ponant, et continue de surfer sur la vague du haut de gamme ; investissements à l’appui.

Pour parfaire les croisières de luxe proposées par les croisières Ponant, un nouveau bateau, le Ponant Explorer, a vu le jour. D’une valeur de 100 millions d’euros, il est le premier d’une série de six.

Ponant est, à l’image de Château Latour par exemple, clairement tourné vers le luxe. Ponant préfère donc se démarquer sur son raffinement intérieur, et sur une grande qualité de prestations. La taille des bateaux en dit d’ailleurs long sur ce souhait. 131 mètres de long, et 92 suites avec balcon ou terrasse du côté des Ponant Explorer. Ici, nous sommes donc très loin des bateaux de 4 000 ou 5 000 passagers. L’objectif de Ponant est également clair, attirer le haut de gamme en pleine croissance. En 1988, il était question de 2,7 millions de passagers pour les croisières de luxe. Contre plus de 27 millions en 2018.

Un développement fort et des destinations inédites

S’ils étaient 40 au début, les salariés de Ponant sont actuellement plus de 1 000. Et bientôt 2 500 dans les années 2020. De plus, il faudra compter sur six bateaux de 100 millions d’euros chacun. Mais également sur un brise-glace d’une valeur de 230 millions d’euros en 2021. D’autant que le marché en plein essor est désireux de connaître des sensations nouvelles, et cela passe par des destinations inédites, et trop peu misent en avant. À terme, Ponant veut afficher à son catalogue, le Spitzberg, l’Alaska, ou encore l’Islande. Mais également des destinations inédites, à savoir le cercle arctique et le passage du nord-ouest.

