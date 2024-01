Travailler à l’étranger : 5 pays les plus attractifs

Selon une étude, pas moins de 64 % des travailleurs se montreraient prêts à travailler à l’étranger.

Ce nombre provient d’une étude combinée, réalisée par le Boston Consulting Group et par The Network, une entreprise internationale de recrutements en ligne. Grâce à cette étude, il est possible de voir que certains pays attirent bien plus de travailleurs que d’autres.

Le Royaume-Uni

Grâce à de nombreuses questions posées aux sondés, il est possible de savoir que le Royaume-Uni vient à la cinquième place de ce classement, avec un total de 20 %. Si l’attractivité a baissé depuis 2014 (le Royaume-Uni était alors second du classement), le pays reste toujours une référence. La cause de cette chute au classement ? Le fameux Brexit.

L’Australie

Numéro quatre, l’Australie avec 21 %. L’Australie est notamment très prisée par les travailleurs Anglais, d’Inde et d’Afrique du Sud, et cela s’explique par l’histoire commune entre ces nations.

Le Canada

Le Canada est une réelle référence pour travailler à l’étranger. Avec 24 %, le Canada débute le podium des pays les plus attractifs. La raison ? Un niveau de vie élevée, un système de santé universel, et un pays qui, selon l’étude, accepte parfaitement le multiculturalisme.

L’Allemagne

Se hissant à la seconde place du classement avec 26 %, l’Allemagne fait fort. Et cela provient notamment du fait de la grande solidité du secteur industriel. Les services sociaux y sont également généreux, et la politique d’immigration souple et ouverte.

Les États-Unis

Avec 34 %, les États-Unis restent, sans surprises, à la première position des pays les plus attractifs pour travailler à l’étranger. Attention cependant, et depuis la politique sévère d’immigration de Donald Trump, les travailleurs Mexicains se sont détournés du pays.

J’aime ça : J’aime chargement…