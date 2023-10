Un nouveau documentaire de l’été sur M6 en vidéo à la TV > Pour cette nouvelle soirée sur la chaîne M6, l’on retrouve un documentaire inédit, consacré aux Hypermarchés et marchés ; ici, l’on apprendra notamment comment ces derniers font face à la frénésie des vacanciers. Vous pouvez regarder Capital sur les Hypermarchés à partir de 21 heures sur M6 à la TV.

L’été, c’est le moment du repos, et nombreux sont les vacanciers à en profiter. Pour certains travailleurs, en revanche, il est question de s’activer en coulisses pour satisfaire les touristes et leurs besoins. Ici, l’on évoque alors les employés des hypermarchés et autres commerçants installés dans les stations balnéaires, qui possèdent deux mois pour réaliser la majeure partie de leur chiffre d’affaires annuel. Du côté de Brétignolles-sur-Mer, sur la côte Vendéenne, l’on voit la population multipliée par dix en juillet ; une véritable aubaine pour l’un des supermarchés de la commune, qui ne réalise pas moins de 40 % de son chiffre d’affaires en période estivale.

Regarder Capital sur les Hypermarchés et marchés face à la frénésie des vacanciers sur M6 et en rediffusion sur 6Play

Cette activité supplémentaire fait, que chaque année, l’établissement recrute une centaine de saisonniers en renfort, avec, comme objectif, les former à la performance pour ne pas se laisser doubler par la concurrence. En effet, et juste en face de l’hypermarché, l’on retrouve les halles et le marché, où pas moins d’une soixantaine de commerçants proposent bien souvent la même offre, mais avec une différence de taille. Ces derniers mettent en avant la proximité avec les clients, et le côté local des produits qu’ils proposent.

Retrouvez ici en vidéo cet excellent reportage sur les hypermarchés des vacances :

