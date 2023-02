Difficile, dans les faits, d’être passé à côté du phénomène des années 1990, Titanic. Véritable carton au box-office, le film mettra également en avant l’excellente performance de Leonardo DiCaprio et de Kate Winslet.

Mais, plus de vingt ans plus tard, l’on pourrait se demander que sont devenus les acteurs de Titanic, le film évènement de la fin des années 1990.

5. David Warner

Dans Titanic, David Warner campait le rôle du garde du corps de Caledon Hockley. Outre ce rôle, David Warner fera de très nombreux doublages. De Toonsylvania à Le Monde incroyable de Gumball, en passant par Quoi d’neuf Scooby-Doo, Men In Black et Doctor Who : Dreamland.

4. Bernard Hill

À l’écran, Edward James Smith était le capitaine de ce paquebot soit disant insubmersible. Dans le film, il fera le choix de rester sur le bateau. Outre Titanic, Bernard Hill a évolué sous les traits du roi Théoden dans Le Seigneur des Anneaux.

3. Billy Zane

Dans Titanic, Billy Zane incarnait Caledon Hockley ; le fiancé de Rose. Difficile d’oublier son rôle, puisqu’il deviendra l’un des méchants les plus marquants de tout Hollywood. Bleu Profond en 2010, Mad Dogs en 2015/2016 ou encore Boston Public et Samantha Qui sont autant de projets où l’on peut l’apercevoir.

2. Kate Winslet

Celle qui incarnait Rose Dewitt Bukater, connaître de très nombreuses apparitions à l’écran. Celle qui évoluera dans bien d’autres histoires, obtiendra un Golden Globe et un BAFTA pour sa prestation dans Steve Jobs. Sans oublier son Oscar de la meilleure actrice. Avec son rôle de The Reader.

1. Leonardo DiCaprio

Clairement, c’était l’Acteur du film Titanic. Depuis le succès du film, l’acteur évoluera notamment dans Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés, Blood Dimaond ou encore The Revenant et le Loup de Wall Street. Entre autres.