A découvrir en famille, 3 zoos et parcs animaliers

Certains zoos et parcs animaliers sont parfaits pour être découverts en famille ; ça tombe bien, la France en dénombre beaucoup.

En effet, en France, il est possible de retrouver pas moins de 350 zoos et autres parcs animaliers. Certains sortent du lot, de quoi passer un bon moment en famille.

Le Safari de Peaugres

Direction l’Ardèche pour y retrouver le parc de Peaugres et sa particularité très appréciée. La possibilité de circuler en voiture dans des enclos d’éléphants, girafes, rhinocéros, hippopotames et autres ours, bisons et antilopes. Les visiteurs roulent doucement ici, et retrouvent des sensations de safari Africain. Un circuit pédestre est également présent, pour se retrouver directement face à des lions et tigres. Le tout, dans un tunnel en verre offrant la protection nécessaire. Les tarifs du Safari de Peaugres ? 20, 50 € pour les adultes, et 18 € pour les enfants de 3 à 12 ans.

Le Parc animalier d’Auvergne

Ce parc est à retrouver sur les diverses pentes des volcans d’Auvergne, à 750 mètres d’altitude. Ce parc est d’ailleurs le seul d’Europe à offrir aux visiteurs, l’intégralité de la faune des massifs montagneux du monde entier. Sur 4 kilomètres, il est alors possible de découvrir pas moins de 400 animaux rares ; et menacés, de 70 espèces diverses. Panthères des neiges, pandas roux, gloutons, lynx, ours noirs du Tibet et autres gibbons à mains blanches sont à découvrir. Il faut compter 15 € pour les enfants de 3 à 9 ans, et 19 € à partir de 10 ans.

Le zoo d’Amnéville

Si la Moselle possède certains charmes, le zoo d’Amnéville en fait clairement partie. 2 500 animaux de 350 espèces de tous les continents sont présents ici, dans des enclos parfaitement reproduits de leurs espaces naturels. Les spectacles proposés sortent du lot et sont amusant pour les enfants. De plus, le numéro Tigerworld fait toujours sensation. 9 tigres du Bengale ; dont deux blancs, évoluent dans le décor d’un temple khmer. Ici, les tarifs sont de 30 € pour les enfants de 3 à 11 ans, et de 36 € pour les plus de 12 ans. Les spectacles sont inclus dans les tarifs.