Les 5 idées de pays à découvrir pour les prochaines vacances

Passer des vacances a toujours quelque chose de bénéfique ; et certains pays sont à découvrir absolument.

Choisir une destination de vacances peut également être compliqué, d’autant que beaucoup de lieux possèdent des charmes certains. Pour l’occasion, retour sur 5 idées de pays à découvrir pour les prochaines vacances.

Le Belize

Pays de l’est de l’Amérique Centrale, le Belize s’ouvre sur la mer des Caraïbes d’un côté, et sur une incroyable jungle de l’autre. Point fort du pays, les plusieurs centaines d’îlots présents, qui possèdent tous une vie marine très riche. À voir absolument, la cité de Caracol ; des ruines mayas, et les sites archéologique, comme Lamanai et Altun Ha. Sans oublier le Grand Trou Bleu.

Sao Tomé-et-Principe

Ce pays est un État insulaire Africain, se situant très proche de l’équateur. En pleine chaîne volcanique, Sao Tomé-et-Principe possède formations rocheuses et autres plages. Ici, direction Sao Tomé, pour y découvrir le somptueux lagon de Lagoa Azul ou le parc naturel Ôbo.

L’Indonésie

Situé dans l’Asie du Sud-Est, l’Indonésie est composé de très nombreuses îles volcaniques. La principale raison d’un voyage ici ? La faune locale. Dragons de Komodo, éléphants, orangs-outans et autres tigres. Pour un côté très dynamique, direction Jakarta, la capitale de l’Indonésie.

La Biélorussie

Pays historiquement fort lors de la Seconde Guerre mondiale, la Biélorussie possède de nombreux atouts. Son architecture stalinienne en fait partie. Minsk est un incontournable du pays, avec, notamment, musées et églises.

Le Sri Lanka

Situé dans le sud de l’Inde, en plein océan Indien, le Sri Lanka jouit d’un paysage plus que varié. Ici, il est possible d’y trouver forêt tropicale, mais aussi plaines arides, montagnes et plages de sable somptueuses. Direction Anuradhapura, ancienne capitale du Ski Lanka et qui affiche des ruines vieilles de plus de 2 000 ans.