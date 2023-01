La France possède des ports incroyables, qui possèdent un charme certain et qui plairont à tous.

Pour admirer les bateaux et le bord de mer ou pour faire escale, des ports de plaisance sortent clairement du lot sur le territoire. Pour l’occasion, retour sur les 5 plus beaux ports de France.

Top 5, Cassis

Situé dans les Bouches-du-Rhône, en Provence, le port de Cassis est certainement l’un des plus beaux ports de la région. Proche des plages et autres calanques, le port de Cassis met également en avant des restaurants et autres cafés, qui sont à l’ombre des mûriers.

Erquy, N°4

Direction les Côtes-D’Armor pour retrouver le petit port de pêche d’Erquy. Avec une plage figurant déjà dans le Top 10 des plus belles plages Françaises, le port d’Erquy fait sensation. Une renommée particulière fait le succès de ce lieu, la pêche à la coquille Saint-Jacques.

Top 3, La Rochelle

Tout ici est fait pour plaire et pour proposer un cadre enchanteur. À commencer par les deux tours médiévales, la Tour Saint-Nicolas et la Tour de la Chaîne. Le Vieux-Port de La Rochelle est un emblème de la région.

N°2, Honfleur

Direction le Calvados pour y retrouver le port de Honfleur. Ici, il est question de façades colorées, magasins et autres galeries d’art. De nombreux peintres s’y sont d’ailleurs inspiré. Comme Turner, Courbet, ou encore Monet.

Sète, N°1

Pour retrouver le plus beau port de France, il faut se tourner vers l’Hérault. Ici est abrité le port de Sète, le premier port de pêche Français en Méditerranée. Le port est comme la ville, coloré et vivant, mais aussi très pittoresque. En 2018, le port de Sète a fêté ses 352 ans d’existence.

En vidéo, découvrez le port de Paimpol en Bretagne :