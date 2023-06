La nouvelle carrière de la top model Claudia Schiffer

Top model connue et reconnue dans les années 1990, Claudia Schiffer s’est ensuite faite plus discrète.

Difficile d’être passé à côté de Claudia Schiffer. Blonde aux yeux bleus, la top model était la référence du milieu de la mode dans les années 1990.

Cette Allemande originaire de Rheinberg fut repérée à l’âge de 17 ans et possédait même une ressemblance étonnante avec Brigitte Bardot, autre icône connue. Grâce à son élégance naturelle et sa grande taille, Claudia Schiffer se verra approcher par les plus grands couturiers et les magazines de mode. Claudia Schiffer fera la une de Vogue à seize reprises, et obtiendra divers contrats avec de grandes marques. Dans cette liste, il est possible de citer l’Oréal, ou encore Revlon. Grâce à Revlon (marque américaine de cosmétiques), elle empochera d’ailleurs la somme de dix millions de dollars.

Carrière actuelle

Claudia Schiffer partagera également la scène avec trois icônes des années 1990, à savoir Linda Evangelista, Christy Turlington et Naomi Campbell. À elles trois, elles forment ce qu’on appelle les supermodels, qui est un groupe de mannequins qui règne sur l’industrie. Toutefois, le déclin commencera à la fin des années 1990, avec l’émergence de nouvelles icônes. Claudia Schiffer se retirera alors officiellement de la scène médiatique en 2003, afin de consacrer son temps à sa famille. Claudia Schiffer est notamment mariée au réalisateur Matthew Vaughn, à qui l’on droit Kick Ass ou encore X-Men le Commencement et X-Men Days of Future Past. Claudia Schiffer, quant à elle, est l’ambassadrice de l’UNICEF et possède une fortune estimée à 190 millions de dollars.

