Les vacances préférées des Italiens

Pour les Italiens, une question revient souvent ; « Tu vas à la mer ou à la montagne cet été ? »

Bien que Venise soit une destination de choix, même pour les Italiens, et que la ville n’a plus besoin d’être présentée, d’autres destinations sont choisies. En effet, les Italiens hésitent fortement entre la mer et la montagne.

Cela sera d’ailleurs confirmé par le Telegraph en 2017, qui souligne que les Italiens ont bien du mal à choisir lors de voyage dans leur pays très réputé. Dès lors, des destinations restent très prisées, à commencer par le sud de l’Italie et ses plages d’eaux claires sur la côte amalfitaine. Mais aussi la Sicile et la région de Pouilles. Pour les Italiens amateurs de déclinaisons de terrains, c’est vers les Alpes Italiennes qu’ils se dirigeront.

Les voyages en Europe

Auprès des Italiens, certains pays sont très appréciés, à commencer par les pays voisins du sud de l’Europe. Ainsi, il ne sera pas rare, pour les Italiens, de se diriger vers l’Espagne, la Grèce, la Croatie ou encore l’Albanie. D’autres destinations sont choisies par les Italiens qui désirent découvrir une culture européenne différente. Dès lors, un voyage sera effectué au Danemark par exemple. Mais également en Norvège. Chaque année, les Italiens disposent d’un maximum de vingt jours de congés payés. Et possèdent un total de 13 jours fériés. Pour partir en vacances, la majorité des Italiens choisissent les mois de juillet et août. Les habitants de lieux très touristiques, quant à eux, préféreront partir en vacances en hiver.

