Regarder les douze coups de Noël en vidéo sur TF1 et MyTF1 en Replay

Alors que Noël approche, Jean-Luc Reichmann reçoit plusieurs invités pour passer une soirée placée sous le signe de la bonne humeur, et du partage. Pour cette émission spéciale des douze coups de Noël, l’on retrouve quatre personnalités qui sont connues pour leur humour, et leur joie de vivre. Ainsi, l’on pourra noter la participation de Lorie Pester, Josiane Balasko, Amir et Agustin Galiana.

Comme lors de chaque émission spéciale des douze coups sur TF1, les personnalités feront équipe avec des grands maîtres de midi, qui auront marqué l’histoire du jeu. Pour cette soirée des douze coups de Noël, les téléspectateurs pourront retrouver Christian, 53 ans, et ses 193 participations, mais également Timothée, Xavier, et Romain. La soirée sera également l’occasion de retrouver le père Noël, les Minions et les Kids United, qui viendront, tour à tour, animer cette folle soirée des douze coups de Noël sur TF1.

Sachez que vous pouvez regarder l’émission spéciale les douze coups de Noël en vidéo sur TF1 à partir de 21 heures ce samedi 23 décembre. L’émission les douze coups de Noël est également à voir ou revoir sur Internet en vous rendant sur MyTF1 pour découvrir le replay.

