L’émission La Nouvelle Star en vidéo sur M6 à la télévision > Ce soir, l’émission La Nouvelle Star se poursuit pour offrir le dernier épisode des auditions qui se sont déroulés à Lyon, Paris, Marseille et Bordeaux. La fin des auditions de la Nouvelle Star est à voir sur M6 en vidéo, à partir de 21 heures ce mercredi 22 novembre.

C’est à l’issue de quatre semaines d’auditions à Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille, que les castings prennent fin et délivrent leur verdict. Au total, les jurés ; Cœur de Pirate, Benjamin Biolay, Nathalie Noennec et Dany Synthé auront auditionné pas moins de 300 candidats. Pourtant, seulement 100 auront l’honneur de poursuivre l’aventure du côté de l’Élysée Montmartre, pour l’épreuve du théâtre très attendue.

La fin des auditions de la Nouvelle Star à voir sur M6 en vidéo et en replay sur 6Play

Pour cette dernière session d’auditions, Shy’m part à la rencontre d’Agathe, une jeune et timide candidate qui ignore totalement si elle a été sélectionnée. Loin d’être finie, cette soirée permet une surprise pour le jury puisque deux invités ; très loin d’être anonymes, se glissent parmi les talents pour épater les jurés. Qui seront alors les derniers qualifiés pour la prochaine étape de La Nouvelle Star ? Est-ce que l’un ou l’une d’entre eux pourra directement faire partie de la liste des finalistes ? Réponse très bientôt !

La fin des auditions de La Nouvelle Star est à voir sur M6 dès 21 heures ce 22 novembre en vidéo. L’émission La Nouvelle Star est également à regarder en replay sur 6Play, une fois la diffusion TV terminée.

J’aime ça : J’aime chargement…