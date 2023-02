Les infos jeux-vidéo : Scalebound annulé par Microsoft, la démo de Tales of Berseria et plusieurs millions pour Final Fantasy XV > Entre surprises et autres coups durs, l’on ne pourra que constater que cette nouvelle semaine se veut déjà percutante. Le point d’orgue de tout cela ? L’annulation, pure et simple de Scalebound, l’une des exclusivités de Microsoft.

Difficile de prendre l’annonce avec un sourire, puisque Scalebound se montrait déjà très ambitieux et assez novateur dans son contenu. Après une rumeur qui ne cessa d’enfler sur la toile, Microsoft USA ne tardera pas à faire part d’un communiqué sur le site Windows Central venant confirmer ces craintes.

S’il aura déjà connu un retard (il devait sortir en 2016), Scalebound vient être annulé par Microsoft, après pas moins de quatre années de développement ; coup dur pour les exclusivités Microsoft, ainsi que pour les joueurs. Toutefois, comme l’a souligné Microsoft, l’on a étudié en détails cette question d’annulation, et l’on reste encore confiant pour 2017, puisque l’on travaille sur de nombreux jeux qui devraient être appréciés des joueurs, comme Stade of Decay 2, Halo Wars 2, Crackdown 3, ou encore Sea of Thieves.

L’on ne pourra qu’avoir des regrets quant à l’annulation du projet de PlatinumGames, d’autant que le créateur de Scalebound possède un fort et beau palmarès, avec des titres comme Resident Evil, Devil May Cry et, bien sûr, Bayonetta.

Si cette décision reste un mystère, il faut également savoir que tout ce qui touche à Scalebound sera bientôt du passé, puisque les vidéos Youtube sont successivement supprimées et bloquées par Microsoft, et tous les liens sur le site Xbox renvoient vers la page d’accueil.

Poursuivons sur une note plus joyeuse, avec l’apparition de la démo de Tales of Berseria sur la PS4 de Sony, quelques jours avant la sortie du titre de Bandai Namco. Si la démo est relativement légère (environ 450 mo), elle vous permettra de vous faire une belle idée sur Tales of Berseria, dont la sortie est prévue pour le 27 janvier prochain.

Enfin, nous pouvons également noter que malgré des critiques aussi diverses que variées, Final Fantasy XV sera parvenu à rafler un million d’unités de plus, depuis les 5 millions annoncés fin novembre (soit 6 millions désormais). Certes, il ne s’agit ici pas réellement des ventes, puisque l’on ne compte que les exemplaires distribués aux revendeurs et les ventes cumulées en digitale sur PS4 et Xbox One, mais ce chiffre est assez significatif du succès de l’épisode le plus controversé de la licence.