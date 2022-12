Kanban : Tout sur cette Méthode de Gestion de Projet

La méthode Kanban est une approche de gestion de projet. Elle veut améliorer l’efficacité et la flexibilité de la production. L’approche utilise un système de signalisation visuelle pour suivre l’avancement des tâches. Elle est particulièrement utile dans les environnements de production soumis à de fortes fluctuations de la demande.

Kanban, l’historique de la méthode

La méthode est une approche de gestion de projet qui a été développée dans les années 1950 par l’entreprise japonaise Toyota. Elle visait à améliorer l’efficacité et la flexibilité de la production en utilisant un système de signalisation visuelle pour suivre l’avancement des tâches.

A cette époque, Toyota était en concurrence avec d’autres entreprises automobiles et devait s’adapter rapidement aux fluctuations de la demande pour rester compétitive. L’invention de la méthode Kanban a été le résultat d’une réflexion approfondie sur les façons de rendre la production plus efficiente et plus flexible. Toyota a commencé par étudier les différentes étapes du processus de production et à les diviser en tâches distinctes. Chaque tâche était représentée par un carton ou une carte, qui était placée sur un tableau Kanban.

En japonais, « kanban » veut dire « étiquette ».

Cette approche a été adoptée par de nombreuses autres entreprises parmi les plus performantes dans le monde. La méthode Kanban est devenue rapidement un standard de l’industrie de la production. Aujourd’hui, la méthode Kanban est largement utilisée dans de nombreux secteurs différents pour améliorer la gestion de projet et l’efficacité de la production.

Les principes de la méthode

Le principe de base de Kanban est de diviser le processus de production en étapes distinctes, chaque étape étant représentée par un carton ou une carte. Ces cartes sont placées sur un tableau Kanban, qui peut être physique ou numérique. Chaque carte représente une tâche spécifique qui doit être achevée avant que la tâche suivante ne puisse être entamée.

Le tableau Kanban est divisé en colonnes qui représentent les différentes étapes du processus de production. Les cartes sont déplacées de colonne en colonne au fur et à mesure que les tâches sont achevées. Cela permet de visualiser l’avancement du projet. Et cela permet de détecter rapidement les bottlenecks ou les problèmes qui peuvent survenir.

Comment mettre en place la méthode Kanban

Voici les quatre étapes principales à suivre pour mettre en place la méthode Kanban dans une entreprise :

Définir le processus de production : La première étape consiste à définir le processus de production de manière détaillée. Cela signifie découper le processus en étapes distinctes. Puis définir clairement les tâches qui doivent être accomplies à chaque étape. Créer le tableau Kanban : Une fois le processus de production défini, la prochaine étape consiste à créer le tableau Kanban. Cela peut être un tableau physique ou un tableau numérique, selon les préférences de l’entreprise. Le tableau doit être divisé en colonnes qui représentent les différentes étapes du processus de production. Créer les cartes Kanban : Chaque tâche du processus de production doit être représentée par une carte Kanban. Ces cartes peuvent être physiques ou numériques. Elles doivent contenir toutes les informations nécessaires sur la tâche, comme son nom, sa description, sa durée estimée, etc. Suivre l’avancement du projet : Une fois le tableau et les cartes Kanban créés, il est important de suivre l’avancement du projet de manière régulière. Cela signifie déplacer les cartes de colonne en colonne au fur et à mesure que les tâches sont achevées. Il faut aussi surveiller l’avancement du projet pour détecter rapidement les bottlenecks ou les problèmes qui peuvent survenir.

Les avantages de la gestion de projet Kanban

La méthode Kanban est particulièrement utile dans les environnements de production qui sont soumis à de fortes fluctuations de la demande. Elle permet de s’adapter rapidement aux changements de demande en ajustant la production en conséquence. Elle est également souvent utilisée en conjonction avec d’autres approches de gestion de projet, comme la méthode Agile.

Kanban, les limites

La méthode Kanban soit largement utilisée et considérée comme une approche efficace de gestion de projet. Mais elle n’est pas la solution miracle à tous les problèmes. Voici quelques inconvénients potentiels de la méthode Kanban :

Organisation : Pour que la méthode Kanban soit efficace, il est important de bien organiser le processus de production et de définir clairement les tâches et les étapes à suivre. Si l’organisation est médiocre, il peut être difficile de suivre l’avancement réel du projet. Coût : La mise en place d’un tableau Kanban et d’un système de signalisation visuelle peut être coûteuse, en particulier pour les petites entreprises. En réalité, celles-ci manquent souvent de ressources pour utiliser un logiciel de gestion de projet coûteux. Mise en place : Mettre en place la méthode Kanban peut être un défi, surtout si l’entreprise n’a pas l’habitude de travailler de cette manière. Il peut être nécessaire de former le personnel. Il faut également changer les processus de travail existants. Tout ceci prend du temps et de l’énergie. Rigidité : La méthode Kanban est conçue pour être flexible et s’adapter rapidement aux changements de la demande, mais elle peut être inflexible dans certains cas. Si le processus de production est complexe ou s’il y a de nombreuses étapes à suivre, il peut être difficile de s’adapter rapidement aux changements.

En vidéo, des explications très claires pour débuter rapidement avec la méthode Kanban :