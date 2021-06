Amazon Prime : c’est quoi exactement ?

Vous avez probablement entendu parler d’Amazon Prime. Amazon : tout le monde connaît. C’est l’une des plus grandes entreprises au monde en termes de capitalisation boursière et en nombre de clients. Son offre d’abonnement Amazon Prime est extrêmement populaire, avec plus de 200 millions de membres dans le monde. Envie d’en savoir plus sur Amazon Prime ? Voici ce que vous devez savoir avant de vous inscrire pour un essai gratuit.

Qu’est-ce qu’Amazon Prime, vraiment ?

En quelques mots, Amazon Prime regroupe beaucoup de choses – tout un tas d’avantages regroupés dans un abonnement mensuel (ou annuel si vous préférez payer en une seule fois le service d’abonnement à Amazon et bénéficier d’une remise supplémentaire). Un avantage clé est l’accès à la livraison gratuite express sur les articles éligibles du site de vente en ligne. Pratique lors de vos achats sur Amazon sans minimum d’achat.

Dans certaines régions, l’avantage Prime est même encore meilleur : Amazon propose aux membres Prime une livraison gratuite en un jour et même le jour même si vous commandez le matin.

Un autre avantage d’Amazon Prime préféré des fans est l’accès à Prime Video, le service de streaming vidéo de l’entreprise, avec des tonnes de superbes émissions de télévision, de films et d’originaux Amazon. Les membres bénéficient également d’un accès à une bibliothèque de chansons (limitée) via Amazon Music Prime, de jeux gratuits et de contenu de jeu via Prime Gaming, d’un accès à des livres et de magazines via Prime Reading, d’un accès à des offres spéciales et bien plus encore.

Amazon Prime : combien ça coûte ?

Si vous n’êtes jamais abonné à Amazon Prime, bonne nouvelle : le site de vente en ligne propose un essai gratuit de 30 jours. Le moment est particulièrement propice pour commencer votre essai gratuit. De cette façon, vous aurez un aperçu concret des avantages les plus importants d’Amazon Prime avant de décider de vous engager à long terme ou pas.

En terme de coût, il existe deux façons de s’abonner à Amazon Prime. L’approche la moins chère : c’est un abonnement sur une base annuelle, où le service vous coûte 49 euros par année. Si vous préférez une option plus flexible et avec un engagement à très court terme, Amazon propose également une option de 5,99 euros par mois. Vous pouvez l’annuler à tout moment, c’est très pratique.

Y a-t-il des promotions spéciales pour les abonnés Prime ?

En toute transparence, ne vous attendez pas à ce qu’Amazon Prime vous offre des promotions incroyables sur la plupart de vos achats quotidiens sur le site (en dehors de l’avantage de la livraison gratuite en un jour, ce qui peut être utile dans beaucoup de situations).

Cela dit, Amazon propose régulièrement des offres à durée limitée et en quantité limitée à ses membres. Le plus grand de ces événements de vente, Amazon Prime Day. Il s’agit d’une opération commerciale annuelle lancée en 2015. On y retrouve de nombreuses offres de premier plan particulièrement convaincantes sur des ordinateurs, des appareils domestiques intelligents, des jouets et bien d’autres catégories de produits.

