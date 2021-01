BMW Access: le Top de la High Tech Embarquée

Fans de high tech ou de BMW, découvrez les derniers accessoires technologiques embarqués.

Que vous soyez fan de la marque BMW ou non, nous vous proposons de découvrir et faire découvrir le tout nouveau site, un site expérientiel pour une immersion totale et ludique dans l’univers des accessoires d’origine BMW

Le site est organisé en plusieurs univers. En arrivant sur la page d’accueil, si vous êtes des passionnés de voiture, vous serez tentés de visiter en premier la page dédiée à la nouvelle BMW Série 1.

En cliquant sur cette page, vous allez découvrir tous les accessoires disponibles pour ce modèle, comme le support iPad ou le sac à skis et snowboard.



L’univers Performance propose à l’internaute de réaliser son propre défilé de mode autour des gammes sportives Performance et Performance M et de le partager sur facebook… Une expérience à vivre pour ceux qui aiment les voitures !







Autre expérience à vivre : la visite de la boutique High-Tech à travers des lunettes virtuelles ! Nous adorons les accessoires permettant d’intégrer les produits Apple dans les voitures BMW !

Si vous êtes à la recherche de produits pour bien équiper votre sportive allemande, nous vous conseillons de visiter les pages dédiées aux accessoires intérieurs et extérieurs, présentant les références de façon très ludique.

L’univers des accessoires intérieurs plonge l’internaute dans le loft d’un designer d’accessoires, au cœur de la conception. Les accessoires extérieurs quant à eux sont présentés dans un blog où l’internaute change de décor en fonction de l’article qui est lu : Barcelone, Chicago ou Megève.

Mais le site BMW Accessoires ne vend pas uniquement des accessoires dédiés à la voiture : vous y découvrirez l’univers Lifestyle et ses collections à choisir à partir de votre style de vie : Golf, M, JoY, etc.…

Enfin, l’espace Enfant nous fait rêver avec ses panneaux de signalisation miniatures, ses voitures à pédales et autres jouets.

