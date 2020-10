Quelles sont les méthodes de paiement en ligne quand on n’a pas de carte bancaire ?

Vous n’avez pas de carte bancaire, mais vous voulez régler vos achats sur Internet : comment faire ? Habituellement, au moment de payer sur en site web, la plupart des Internautes a l’habitude d’utiliser sa carte de crédit. Mais il existe beaucoup d’autres méthodes de paiement en ligne. Ces moyens de paiement alternatifs sont tout aussi sécurisés que les traditionnelles cartes bancaires. Et ils sont mêmes plus sûrs et beaucoup plus pratiques… Explications.

Les méthodes de paiement traditionnelles

Ce sont les moyens de paiement les plus utilisés dans la vie de tous les jours. Mais ils fonctionnent également en ligne. Le virement bancaire permet d’envoyer de l’argent de votre compte en banque vers celui du vendeur. Avant, vous aviez besoin du Relevé d’identité bancaire (RIB) pour mettre en place le virement. Aujourd’hui, vous avez besoin de l’IBAN du e-commerçant. Ainsi, vous pouvez régler vos achats avec un transfert ponctuel ou avec un virement régulier vers le compte du site en ligne. Cette méthode du virement bancaire par IBAN fonctionne dans toute l’Europe, en toute sécurité.

Autre méthode : le prélèvement automatique. C’est ce moyen de paiement traditionnel que vous utilisez « dans la vraie vie » pour régler vos factures mensuelles (abonnement de téléphone mobile, factures de gaz ou d’électricité…). Sachez que ce moyen de paiement est aussi une excellente alternative pour payer vos achats en ligne, pour des versements réguliers réalisés automatiquement à date fixe. On pense bien sûr aux abonnements. Et à tout moment, vous pouvez annuler votre prélèvement bancaire.

Payer en ligne par des moyens de paiement virtuels

L’utilisation de monnaies virtuelles sur les sites de vente en ligne est encore marginale. Le Bitcoin gagne peu à peu en popularité et avec le temps, il deviendra peut-être une véritable alternative de paiement. Mais d’ici là, on laissera de côté cette option, surtout que d’autres méthodes virtuelles et sécurisées sont d’ores et déjà disponibles. C’est par exemple le cas de la e-carte bleue. Ce concept franco-français repose sur un logiciel mis à disposition par votre banque pour générer des numéros de carte bancaire à usage unique et avec une date limite de validité. Avec le code en poche, vous pouvez régler votre achat en ligne sans avoir à renseigner vos véritables données de compte en banque. Inconvénient de la méthode : vous devez posséder un compte dans une banque française.

Pour éviter cet inconvénient, vous pouvez passer par une option alternative à la fois très connue et utilisable dans le monde entier : PayPal. Pas besoin de compte en banque ni de carte de crédit pour vous utiliser ce service. Votre compte PayPal vous sert à payer et recevoir de l’argent sans fournir vos coordonnées bancaires aux sites sur lesquels vous achetez. Beaucoup de sites marchands proposent cette méthode de paiement alternative. A noter que certaines banques françaises se sont regroupées pour proposer un système de paiement équivalent : Paylib. Comme pour PayPal, votre identifiant et votre mot de passe suffisent pour régler vos paiements sur Internet.

Autre option pratique et extrêmement simple à utiliser au quotidien : les cartes prépayées. Plusieurs marques existent sur le marché, comme les cartes prépayées Neosurf . Le fonctionnement est très simple : vous achetez en ligne ou dans un point de vente physique une carte rechargeable. Pas besoin de créer un compte : la procédure est anonyme et sécurisée. Ensuite, vous versez sur votre carte la somme que vous voulez (15, 30 ou même 100 euros) soit par virement bancaire, soit avec des espèces, selon vos préférences. Une fois rechargée, vous l’utilisez dans le réseau de sites partenaires : jeux en ligne, casinos, sites marchands… Ils sont plusieurs dizaines de milliers à accepter ce moyen de paiement alternatif.

