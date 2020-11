Quel est l’effet négatif des médias sociaux ?

Vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans les médias sociaux ? C’est sans doute parce que vous êtes victime du pouvoir pervers et de l’impact des réseaux sociaux. Cela signifie également que vous avez expérimenté un (ou plusieurs) des effets négatifs des médias sociaux sur la société.

Ne prétendez pas que vous n’en avez jamais entendu parler. Même si les médias sociaux peuvent aussi avoir un impact positif, cela ne signifie pas que ce sont tous des cœurs et des fleurs. Malheureusement.

Les médias sociaux sont mauvais pour vous

Explorons le côté sombre des médias sociaux et voyons comment (et pourquoi) c’est mauvais pour la santé. Vous serez surpris d’apprendre que les effets négatifs des médias sociaux sont à la fois physiques et mentaux. Cela peut changer votre perception du monde et de vous-même, et pas toujours pour le meilleur.

Ne nous croyez pas ? Poursuivez ensuite votre lecture pour découvrir certains des effets négatifs des médias sociaux. Et si vous reconnaissez l’un de vos symptômes comme vos propres symptômes, il est peut-être temps d’envisager de cesser complètement d’utiliser les médias sociaux.

Vous pouvez lire ce guide pour les débutants sur les VPNs pour savoir comment protéger votre vie privée.

1. Dépression et anxiété

Passez-vous plus de deux heures par jour sur les médias sociaux? Passer trop de temps sur les sites de réseaux sociaux peut avoir un effet négatif sur votre humeur. En fait, vous êtes plus susceptible de faire état d’une mauvaise santé mentale, notamment de symptômes d’anxiété et de dépression.

Alors, comment utiliser les médias sociaux sans causer de détresse psychologique ? Si vous vous adressez à la même recherche (et au bon sens), le temps de parole recommandé sur les réseaux sociaux est d’une demi-heure par jour. Donc, comme dans beaucoup de choses dans la vie, tout est question de modération.

La technologie peut aggraver la dépression. La technologie enveloppant nos vies, nous devrions être plus conscients de l’impact potentiel de la technologie sur nous. Vous pouvez faire certaines choses pour alléger le fardeau.

2. Cyber-intimidation

Avant les médias sociaux, l’intimidation n’était pratiquée que face à face. Cependant, il est maintenant possible d’intimider quelqu’un en ligne anonymement. Aujourd’hui, tout le monde sait ce qu’est la cyber-intimidation et la plupart d’entre nous ont vu ce que cela pouvait faire pour une personne. Et puisque les écrans nous cachent le visage, vous pouvez vous brouiller sur les médias sociaux et d’autres sites Web sans vous en rendre compte.

Les médias sociaux facilitaient la création d’amis, mais permettaient également aux prédateurs de retrouver plus facilement leurs victimes. L’anonymat fourni par les réseaux sociaux peut être utilisé par les auteurs pour gagner la confiance des gens et les terroriser ensuite devant leurs pairs.

Ces attaques en ligne laissent souvent de profondes cicatrices mentales et poussent même des personnes au suicide dans certains cas. Vous serez surpris d’apprendre que la cyber-intimidation ne concerne pas que les enfants, mais également les adultes.

Si vous êtes harcelé en ligne, il est important de savoir que vous n’êtes pas seul et que vous pouvez prendre des mesures pour recouvrer votre dignité.

Internet a modifié l’intimidation. Examinons ce qui a changé et ce que vous pouvez faire si vous êtes victime du cyber-harcèlement.

3. Peur de manquer les dernières tendances

La peur de manquer est un phénomène qui est né en même temps que Facebook – et c’est l’un des effets négatifs les plus courants des médias sociaux. La peur de manquer est fondamentalement une forme d’anxiété que vous ressentez lorsque vous avez peur de rater une expérience positive ou des émotions vécues par quelqu’un d’autre.

Cette crainte est constamment alimentée par votre engagement dans les médias sociaux. Plus vous utilisez les réseaux sociaux, plus vous avez de chances de voir que quelqu’un s’amuse davantage que vous ne l’êtes actuellement. En anglais, c’est la « F.O.M.O. », la « Fear of Missing out » !

4. Vos attentes deviennent irréalistes

Celui-ci n’est probablement pas une surprise, mais les médias sociaux vous aident à former des attentes irréalistes en matière de vie et d’amitiés. Les réseaux qui le font le plus sont Facebook, Instagram et Snapchat. Ce sont les plate-formes de médias sociaux qui manquent cruellement d’authenticité en ligne.

Une solution simple consiste à arrêter de mentir sur les réseaux sociaux. Mais à l’ère des célébrités Instagram et des Youtubers qui gagnent des millions, cela ne se produira pas de si tôt.

5. Image corporelle négative

En parlant de célébrités Instagram, si vous consultez des comptes Instagram populaires, vous verrez de belles personnes portant des vêtements coûteux sur leur corps parfait.

Aujourd’hui, l’image corporelle est un problème pour beaucoup de personnes des deux sexes. Bien sûr, le fait de les voir parfaits au quotidien, conformément aux normes de la société, vous rend conscient de votre différence par rapport à ces images. Et tout le monde ne tire pas les bonnes conclusions dans cette situation.

6. Les réseaux sociaux s’attaquent à votre sommeil

En plus de l’augmentation des taux d’anxiété et de dépression, passer trop de temps sur les médias sociaux peut entraîner des problèmes de sommeil. De nombreuses études ont montré qu’une utilisation accrue des médias sociaux avait un effet négatif sur la qualité de votre sommeil.

Si vous pensez que vos habitudes de sommeil sont devenues irrégulières et que cela affecte votre productivité, essayez d’éviter de passer beaucoup de temps sur les médias sociaux.

7. Vers une addiction généralisée

Les médias sociaux sont souvent décrits comme créant une dépendance plus forte que la cigarette et l’alcool, les pires applications étant Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok en matière de dépendance.

Je ne sais pas si vous êtes accro à vos réseaux sociaux? Pensez quand était la dernière fois que vous avez passé une journée complète sans vérifier vos comptes de médias sociaux ? Vous sentez-vous rejeté si quelqu’un vous abandonne ? Et si vos réseaux sociaux préférés disparaissaient complètement demain; cela vous ferait-il sentir vide et déprimé?

Voilà, c’était le tour de la question sur les risques des réseaux sociaux. Si vous avez des idées à ajouter, rejoignez la conversation et laissez un commentaire.

