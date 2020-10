Pourquoi choisir un Chromebook, le PC portable signé Google ?

Cela fait plusieurs années que le marché du PC Portable affiche fièrement le Chromebook de Google. Principale différence avec la concurrence, un Chromebook n’embarque ni Windows, ni MacOS.

Le PC Portable de Google

L’on retrouve beaucoup de modèles différents, des Asus, des Acer ou encore des HP. Le tarif est vaste également, avec des modèles affichés entre 250 et 1 000 euros – sans compter que de très nombreux modèles ne cessent de voir le jour. Un Chromebook se démarque notamment des autres PC Portables, puisque ce dernier est mis en avant pour une simplification de l’expérience globale.

Une interface de smartphone

Loin des ordinateurs classiques, un Chromebook de Google affiche une interface très tournée smartphone. Dès lors, il n’est ici pas question d’une quelconque gestion de fichiers. Moins de possibilités, certes, mais pas d’erreurs de manipulation non plus. À noter également qu’avec son usage restreint, un Chromebook n’affiche pas de composants très puissants pour tourner. Il est ici question de prendre des notes, de regarder des vidéos et de consulter les mails. Point fort toutefois, la sécurité du Chromebook. Les mises à jour se font de manière automatique et les virus qui attaquent les concurrents ne sont pas présents ici.

Une obligation de connexion

Issus de la famille Google, les Chromebook sont donc destinés à être utilisés avec les autres logiciels de Google. Comme Google Drive par exemple. Dès lors, la connexion Internet est obligatoire pour s’assurer du bon fonctionnement du Chromebook. Si ce dernier n’est pas un monstre de puissance, il reste une très bonne alternative pour les personnes loin d’êtres à l’aise avec des tablettes. À commencer par les seniors. À noter également qu’un Chromebook reste un très bon achat pour les parents. Plus habitués aux PC Portables, qu’aux tablettes.

