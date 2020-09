Smartphone : 5 astuces pour gagner en autonomie

Pour réussir à gagner en autonomie avec son smartphone, il existe quelques astuces immanquables. Ces dernières permettent de gagner de nombreux pourcentages de batterie en plus – et c’est tant mieux !

5 – Les options de batterie adaptative

Il n’est pas rare, sur les smartphones les plus récents, d’avoir l’option de la Batterie adaptative. Cette dernière permet de mettre en avant les applications qui consomment le plus, et de les désactiver si elles fonctionnent en arrière-plan.

4 – Moins d’applications gourmandes

Pour gagner en autonomie sur son smartphone, il convient de surveiller de près la consommation énergétique des applications qui sont installées. Dans l’option d’utilisation de la batterie, les applications qui demandent trop d’énergie sont vite identifiables. Ce qui permet de limiter celles-ci, ou de se tourner vers une alternative moins consommatrice.

3 – Plus de Google Assistant

Utiliser Google Assistant est pratique, mais cela demande à votre smartphone d’être toujours en veille. Pour pallier à ce manque d’autonomie sur la durée, il suffit de désactiver l’accès avec Voice Match. « OK Google » ne fonctionnera alors, qu’à la seule condition de maintenir le bouton principal.

2 – Attention aux données d’arrière-plan

Cela n’est pas une surprise, mais même lorsque le smartphone n’est pas utilisé, des applications peuvent télécharger des données en arrière-plan. Facile à mettre en place, cette astuce consiste à désactiver les données en arrière-plan, dans les paramètres du réseau mobile.

1 – Le verrouillage automatique de l’écran

Lorsque le smartphone n’est plus utilisé, il verrouille son écran. Parfois, cependant, ce même verrouillage peut être jugé trop long. Et donc consommateur de batterie. En se rendant dans les paramètres et dans le menu Veille, il sera possible de corriger ce problème.

