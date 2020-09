5 conseils pour économiser la batterie d’un smartphone

Une batterie de smartphone peut être rapidement déchargée. Pourtant, il existe quelques astuces et conseils pour économiser parfois fortement la batterie d’un smartphone – retour sur ces derniers.

5 – Les données en arrière-plan

Même si le smartphone n’est pas utilisé, il faut savoir que certaines applications téléchargent tout de même des données en arrière-plan. Et cela prend parfois beaucoup de batterie ! Pour économiser sa batterie, il convient de désactiver ces données dans les paramètres.

4 – Luminosité automatique

Avec une luminosité forte, la batterie sera mise à contribution plus que nécessairement. Un tour dans les paramètres pour y régler le niveau de luminosité sur automatique permettra de conserver la batterie plus longtemps.

3 – Moins de GPS

Utiliser le GPS un peu moins, permet également d’économiser la batterie d’un smartphone. Car oui, beaucoup d’applications utilisent constamment la localisation. Faire le tri dans les applications ayant accès au GPS est salvateur.

2 – Le Dark Mode

Sur un smartphone avec écran OLED, l’on retrouve le mode sombre. Avec le mode sombre activé, tous les pixels noirs sur l’écran sont en réalité des pixels éteints. Et, de ce fait, l’économie de batterie est réelle et conséquente.

1 – Le mode économie d’énergie

Certainement le conseil qui revient le plus. Activer le mode économie d’énergie permet de faire tenir la batterie bien plus longtemps. Avec ce mode activé, les données d’applications ne seront plus mises à jour tant que l’application en question n’est pas ouverte. Par ailleurs, lorsque l’écran du smartphone est éteint, le GPS ne sera plus utilisé.

