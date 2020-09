Bien souvent, il est possible de retrouver certains bons plans sur les VPN. Parfois même, il ne faut pas passer à côté – retour donc sur les bons plans VPN du moment.

Cyberghost

Cyberghost est un VPN sûr, et apprécié par pas moins de 30 millions de personnes à travers le monde. Preuve de son succès. S’il faut choisir un VPN, Cyberghost doit absolument faire partie du Top 3. À noter un très bon plan actuellement, une offre à 2,45 € par mois sur l’abonnement de trois ans. L’économie est forte, de 80 % si l’on compare avec l’abonnement basique d’une année. Un choix qu’il convient donc de ne pas négliger.

ZenMate

Là aussi, il est question d’un VPN qui s’impose avec 45 millions d’utilisateurs à travers le monde. Ses serveurs sont d’ailleurs répartis dans 30 pays du globe, et affichent des débits très intéressants pour le streaming et le P2P. Bon plan du moment ? Une offre à 1,75 € par mois pour un an. Au lieu des 9,99 € par mois habituels. Soit une forte économie, de 82 %.

Surfshark, la différence

Si Surfshark se démarque de la concurrence, c’est par les options qu’il propose. Et pour ses 800 serveurs à travers le monde. Ici, l’on retrouve un bloqueur de publicités et un Whitelister. Sans oublier que le VPN peut être connecté simultanément à un nombre d’appareils illimité. Ce bon plan actuel permet de profiter du VPN pour 1,79 € par mois sur une période de deux ans. Au lieu de 9,89 € par mois. Ne reste plus qu’à faire un choix pour se tourner vers le meilleur VPN.

