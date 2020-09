Les Français au top de la Silicon Valley

Chaque année, ils sont de plus en plus de Français à partir s’installer dans la Silicon Valley. Et ils sont d’ailleurs beaucoup à réussir une belle carrière dans ce lieu mythique – d’autant que les entreprises Américaines aiment les profils Français.

Le succès à la Silicon Valley

Ici, toutes les entreprises parviennent à faire sensation. Aussi bien Google, qu’Uber, Facebook ou encore Apple. La Silicon Valley semble offrir une réussite sans faille. Mais cela n’est pas sans raison. Ici, il est question d’arrivée d’investisseurs, et ce, dans le même temps que les circuits intégrés. De plus, la prise de risque reste quelque chose de courant dans la Silicon Valley. Un simple succès dans ce lieu, et c’est un succès obligatoire dans le reste du pays.

Plus de 10 000 Français

Si l’on compte de 60 000 à 70 000 Français du côté de San Francisco, ils sont 12 000 à vivre et travailler directement dans la Silicon Valley. Sur un total de 416 000 salariés. Et certains profils sont très appréciés de ces entreprises, les profils d’ingénieurs Français. Notamment grâce à leurs compétences et à l’esprit critique d’un Français. Ce dernier préférera tout vérifier avant de sortir un produit. À l’inverse d’un Américain, qui sortira le produit puis l’améliorera en fonction des retours clients.

Le commerce, design et finance

Outre les ingénieurs, la Silicon Valley est la terre promise pour les Français commerciaux. Mais également pour ceux qui se sont lancés dans le design et dans la finance. Même si la finance est quelques chose de plus compliqué à aborder ; notamment car la manière de faire des affaires est différente en France et aux États-Unis, les profils Français sont toujours très recherchés. Ici, les entreprises n’hésitent pas à proposer des avantages et autres actions pour obtenir un nouveau salarié.

