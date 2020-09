YouTube : 5 faits incroyables à connaître sur la plateforme vidéo

C’est grâce à une étude Américaine, que l’on peut découvrir 5 faits incroyables sur la plateforme vidéo YouTube. Preuve du succès de cette plateforme.

5. 48 486

Voilà le nombre d’heures de vidéo qui ont été mises en ligne lors de la toute première semaine de l’année. Et ce, seulement sur les chaînes populaires. Cela veut donc dire qu’il faudrait 16 ans, sans pause, pour regarder l’intégralité de ce contenu.

4. 70 % des vidéos

Toujours sur la même semaine, il convient de souligner que 10 % des chaînes populaires ont alors produit 70 % des vidéos de cette période. C’est donc une partie des créateurs qui produisent le contenu principal.

3. Moins d’Anglais que prévu

Là aussi, fait incroyable, 72 % des vidéos ne sont pas en Anglais ! Il s’avère cependant que lorsqu’une vidéo est en Anglais, il y a plus de vues, de likes et de commentaires.

2. Le succès des chaînes enfants

Ici, il est à noter que les chaînes pour enfants se démarquent en proposant une audience plus forte que les autres vidéos. De plus, les chaînes pour enfants possèdent plus d’abonnés que les autres. Il convient aussi de ne pas oublier les chaînes jeux-vidéo, qui sont parmi les plus regardées sur YouTube.

1. Trump pour un boost de vues

Cette même recherche aura mis en avant l’utilisation du mot Trump, dans les titres des vidéos. Cela permet d’obtenir plus de vues et s’explique par l’actualité et la politique Américaine. D’autres mots sont également populaires, comme Fortnite, ASMR, slime, NBA, FIFA ou encore maquillage et PUBG.

