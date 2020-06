Voici l’entreprise qui vous fait cliquer sur les bannières publicitaires

Il suffit qu’un vendeur ait toujours les mots justes pour pousser un client à l’acte d’achat, et ce serait incroyable. C’est le cas de Persado, un algorithme capable d’adapter la publicité au client.

Comment est-ce possible ?

Nous le savons tous, le marketing digital peut se montrer très efficace avec les bons mots employés. Dès lors, tout commence avec un message. Ce message, rédigé par des humains, est transmis à Persado. Ensuite, l’intelligence artificielle teste plusieurs combinaisons pour en sortir le message capable de toucher tous les clients.

Des différences simples, mais efficaces

Bien souvent, les différences ne sont pas exceptionnelles, mais permettent de toucher bien plus de monde. Un message modifié par Persado permet d’avoir des performances accrues. Un exemple ? Une compagne Vodafone utilisait ce message : Ne ratez pas la dernière chance pour profiter de cette offre. L’IA, quant à elle, modifiera ce message en : Récompensez-vous avec cette offre spéciale. Hani Ramzi, directeur France de l’entreprise Américaine Persado, explique que « Le premier message génère de l’anxiété, alors que le second est dans la gratification ».

Des messages personnalisés

En plus de proposer des messages très efficaces, Persado peut personnaliser ces derniers en fonction de la clientèle qui est visée. Le meilleur exemple provient de l’association humanitaire Waters. Une association qui envoie de l’eau potable pour toutes les populations dans le besoin. Dans ce cas, Persado a utilisé une photo différente de la campagne sur Facebook, notamment car Persado était persuadé que la photo utilisée obtiendrait de meilleurs résultats. Et cela n’a pas manqué ; 146 % de taux de conversion en plus ! Et c’est sans compter que Persado peut aussi mettre au point des messages personnalisés en fonction du client final. Persado peut même prendre en compte la personnalité du client, si des échanges avec celui-ci ont déjà eu lieu.

