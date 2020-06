Le navigateur Brave pour Android vous fait gagner de l’argent pour surfer

Il existe une alternative au classique Google Chrome, c’est le navigateur Brave. Celui-ci permet même à son utilisateur de gagner de l’argent lorsqu’il surf sur Internet.

Un navigateur de taille

Ce navigateur web n’est pas un novice en la matière. Mieux encore, le navigateur Brave met fortement en avant le respect de la vie privée. Mais aussi le fait qu’il bloque le pistage publicitaire. Deux très bons arguments, auxquels vient s’en greffer un troisième, le programme Brave Ads. Atout de taille pour le navigateur alternatif à Google Chrome.

Brave Ads, pour gagner de l’argent

Avec le programme Brave Ads, l’utilisateur peut accumuler des jetons. Ces derniers s’appellent les Basic Attention Tokens ; ou BAT. Chaque mois, il est possible de récupérer les gains grâce au portefeuille qui se trouve dans le navigateur Internet. Là encore, l’utilisateur a le choix puisqu’il peut éviter de regarder une quelconque publicité. Ou il peut en visionner une à cinq toutes les heures. À noter qu’il est ici question de publicités en tant que notification. Et Brave garde 30 % des revenus. Et donne le reste aux utilisateurs.

Que faire avec l’argent gagné ?

À terme, l’utilisateur possède donc deux choix pour dépenser l’argent gagné grâce à Brave. Il est tout à fait possible de distribuer les BAT a divers sites Internet. Notamment pour récompenser les éditeurs. Il est aussi possible de transformer ces BAT en bons d’achat ou autres cartes-cadeaux utilisables un peu partout.

Partager : Twitter

Facebook