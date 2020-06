A quoi sert un VPN ? Tout comprendre lorsque l’on est débutant

Dans les faits, un VPN ; à savoir un réseau privé virtuel (Virtual Private Network), offre l’accès à Internet d’une manière sécurisée. Ce même VPN cache l’activité en ligne, en faisant passer la connexion Internet via un serveur externe.

Le VPN pour débutant

Pour utiliser un VPN, rien de plus simple. Il suffit de lancer ce dernier sur n’importe quel appareil où il est installé. Une fois lancé, le VPN crypte les données envoyées, avant même que le fournisseur d’accès à Internet ne puisse les voir. C’est le serveur VPN qui transmettra alors les données. Cela permet de faire croire au site visité, que l’utilisateur se trouve à l’emplacement du VPN. Et non pas de son propre ordinateur.

L’utilisation du VPN

Choisir un VPN est donc très important, pour connaître plus de sécurité lors de l’utilisation d’Internet. Il faut savoir qu’à l’origine, la priorité était d’envoyer des paquets de données d’un point A à un point B. Malheureusement, les protocoles Internet étaient pensés et développés pour ne pas faire face à de multiples pannes. Mais pas pour sécuriser ces mêmes données. Aujourd’hui encore, de nombreuses applications ne sont pas sécurisées. D’où l’importance d’un VPN.

Quel VPN choisir ?

Maintenant que les bases sont acquises, il faut donc se tourner vers un VPN. Et PureVPN est certainement le meilleur VPN à ce jeu. VPN très connu, PureVPN propose le streaming et le téléchargement en illimité, et un nombre de serveurs très élevé pour avoir accès à de nombreux pays du globe. De plus, le cryptage utilisé par PureVPN permet une incroyable sécurisation des données transmises. À noter que les restrictions géographiques ne sont également plus un problème.

