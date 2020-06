Lithium, le nouveau pétrole de la tech

Le lithium est très important, ce métal servant notamment dans la production de batteries. Et c’est au Portugal, que le sous-sol possède énormément de ce métal.

Un incroyable marché

Le Portugal est déjà le principal producteur de lithium en Europe, et cela va en augmentant. Pour le Portugal, il est question de nouveaux bénéfices, quitte à passer outre le paysage. D’ailleurs, d’ici quelques années, le marché européen des batteries équivaudra à plus de 250 milliards d’euros. Et le Portugal entend bien faire plus. Notamment en transformant cette extraction du lithium.

Des hectares du pays menacés

Les gisements de lithium sont très demandés. Si bien que les sites d’extractions actuels du pays ne suffisent plus vraiment. Le Portugal n’a d’ailleurs pas hésité a lancé de nombreux appels d’offres pour droits de prospection de nouveaux gisements potentiels. Sur l’intégralité du pays, plus de 616 000 hectares sont donc menacés. Et la population entend bien lutter contre ça.

Un problème pour le Portugal ?

Le Diario de Noticias avait publié dans un article, que « Montalegre est une réserve de biosphère, reconnue par l’Unesco comme un site du patrimoine agricole mondial, mais aussi une partie importante de l’unique parc national qui existe au Portugal. Seulement, sous terre se trouve l’une des plus grandes réserves de lithium d’Europe. La question du changement climatique et de l’abandon de l’intérieur du pays se joue aussi ici.”

