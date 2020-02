Comment choisir entre Spotify et Amazon Music ?

Spotify et Amazon Music sont, sans nul doute, les deux cadors du streaming musical (sans évoquer Apple Music). La différence entre les deux vient surtout du nombre d’abonnés, et de l’incroyable augmentation d’abonnés que connaît Amazon Music.

Le succès du streaming musical

Une certitude, le streaming musical connaît un franc succès à travers le monde. Et à ce jeu, certes, Spotify est encore loin devant ses concurrents que sont Amazon Music et Apple Music. Si Spotify dénombre plus de 200 millions d’abonnés, Apple Music en possède 50 millions, et 32 millions pour Amazon Music. Mais certains faits peuvent bousculer cette hiérarchie.

À commencer par une forte envolée d’Amazon Music depuis les changements effectués après la mise en ligne du service, en 2007. Amazon MP3 a fait bien du chemin avant son changement en Amazon Music Unlimited.

Une forte croissance

Bien qu’Amazon Music Unlimited soit encore assez loin de ses concurrents, il est à noter une très forte croissance du service d’Amazon, en une seule année. Il est question de 70 % de croissance du nombre d’abonnés. Spotify, de son côté, se contente de 25 %. Mais cela n’est pas une surprise, puisque l’on peut évoquer un bon plan sur Amazon.

Offre gratuite limitée

Pour parvenir à faire grimper les compteurs, Amazon se base notamment sur une offre spéciale pour permettre aux abonnés prime, de découvrir Amazon Music gratuitement. À noter qu’actuellement, il est question d’une offre d’accès à Amazon Music Unlimited, pour 0.99 € par mois. De leurs côtés, les clients lambdas peuvent découvrir Amazon Music Unlimited gratuitement pendant 30 jours.

