L’ultraportable Dell XPS 13 : prix, réduction, performances, test et avis clients

Dans les faits, l’ultraportable Dell XPS 13 est amplement capable de faire face aux cadors du genre. À l’image du Surface de Microsoft, du Swift 7 d’Acer, ou encore du MacBook Pro 13 d’Apple.

Un modèle haut de gamme au prix fort

Ce modèle XPS 13 se veut clairement premium, tout en jouissant de quelques bonnes évolutions face à ses prédécesseurs. Et le haut de gamme se paie. Notamment à plus de 1 500 euros, tarif annoncé et affiché par le constructeur lui-même. Cependant, il faut toujours garder à l’esprit que des promotions sont souvent en cours. De quoi profiter d’un bon plan sur Amazon par exemple.

Des performances à la hauteur

Pour réussir l’exploit du premium, Dell propose un ultraportable XPS 13 avec écran InfinityEdge FHD de 13,3 pouces. À l’intérieur, il est question d’un Intel Core i7-8565U et de 8 Go de mémoire vive. L’on pourra encore noter les 256 Go de stockage SSD et les 2 ports Thunderbolt qui sont compatibles DisplayPort. L’ultraportable de Dell affiche également un port USB-C 3.1, un lecteur micro-SD et une prise casque et micro jack 3,5 mm.

Les caractéristiques de ce dernier peuvent cependant changer en fonction des options choisies. Il est, par exemple, possible d’obtenir une dalle IPS 4K et tactile, ou un processeur différent par exemple. Les prix peuvent alors aller de 1 100 euros, à plus de 2 600 euros hors promotions.

Les clients sont conquis

Avant d’aller acheter sur Amazon, autant prendre en compte les avis clients. Et ces derniers sont sans appel. L’ultraportable XPS 13 de Dell fait sensation, notamment sur l’écran soigné et la finition du produit. Sans oublier que l’autonomie est plus élevée que les espérances.

