Ces appareils high-tech qui bouleversent la façon de voyager

Voyager est un objectif pour tout le monde – et parfois, quelques appareils high-tech permettent notamment de bouleverser complètement la façon d’appréhender ces mêmes voyages. Retour sur certains appareils high-tech.

5. L’enceinte de voyage

Quoi de mieux qu’écouter de la musique n’importe où et à tout moment lorsque l’on voyage ? Pour cela, autant se pencher sur l’enceinte de voyage de Samsung. Celle-ci résiste aux diverses éclaboussures et permet, en plus, de recevoir ses appels. Parfait pour partir en vacances.

4. Une batterie externe

Certainement l’un des produits phares à ne pas oublier. Une batterie externe peut sauver bien des situations. La batterie externe de Xiami se veut très puissante, mais également légère et compacte. Rien de mieux pour se permettre d’oublier de charger son smartphone par exemple.

3. MP3 étanche

Autre appareil high-tech à ne pas oublier, surtout si l’on compte passer son temps dans l’eau. Le MP3 étanche que l’on peut acheter sur Amazon, convient donc à tous les sportifs et nageurs.

2. Le ventilateur USB

Autre appareil high-tech à ne pas oublier, le ventilateur. Ici, c’est un ventilateur transportable et se branchant à un port USB dont il est question. Pour une brise légère et appréciable en plein été.

1. L’anti-moustique

Rien de très compliqué ici, puisqu'il s'agit d'un dispositif se posant sur une table, ou s'accrochant aux vêtements. Grâce à cet appareil, les moustiques ne sont plus qu'un lointain mauvais souvenir.







